SPORTITALIA, via alla Copa America 2024: in diretta in chiaro la sfida Argentina-Canada

Scatta l’edizione 48 della manifestazione. Come seguire la gara inaugurale Milano, 20 giugno 2024 – Scatta questa notte la 48ª edizione della Copa America con la sfida inaugurale tra l’Argentina campione del Mondo e il Canada. Il match sarà visibile in diretta ed esclusiva in chiaro e gratuitamente su Sportitalia (visibile sul canale 60 del digitale terrestre) alle ore 2 di venerdì 21 giugno 2024 con la telecronaca di Francesco Letizia. Argentina-Canada sarà visibile in replica, sempre sul canale 60 di Sportitalia, venerdì alle ore 9 e alle ore 13, così da consentire agli appassionati di non perdere i primi minuti della Copa America 2024 che si disputa negli Stati Uniti e che si chiuderà con la finale di Miami il prossimo 14 luglio 2024. Tutti i 32 match della 48ª edizione della manifestazione saranno trasmessi in diretta sul canale 60 del digitale terrestre, senza bisogno di alcun abbonamento.

E per ogni partita previsti studi pre e post con commenti in diretta, curiosità e approfondimenti anche grazie al lavoro degli inviati. Di seguito la programmazione per la Copa America 2024: Argentina-Canada – Venerdì 21 giugno 2024 in diretta dalle ore 2 su Sportitalia 60 DTT Telecronista Francesco Letizia Tutta la programmazione di Sportitalia sarà disponibile sia live che on demand sulla App Sportitalia che offrirà anche l’opportunità di continuare a vivere l’estate minuto per minuto ovunque ci si trovi, anche dal proprio luogo di villeggiatura. L’applicazione è scaricabile da dispositivi IOS e Android ed è visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick e Android Tv, Rakuten Tv e Samsung Tv. Confermata la possibilità di ricevere sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti accendendo al servizio gratuito di ricezione delle notifiche dell’app