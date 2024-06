Copa America, parata di stelle: tutte le sfide della prima giornata

Questa notte è iniziata la Copa America 2024, grande esclusiva di Sportitalia. L’Argentina non ha deluso all’esordio battendo 2-0 il Canada in maniera abbastanza agevole. Il programma, però, sarà ricco di emozioni. Questa notte, alle ore 2 italiane, toccherà a Cile e Perù che si sfideranno per la prima giornata del Gruppo A.

Gare ogni giorno, ogni notte per quello che sarà un palinsesto ricco di emozioni. Si continuerà nella notte tra sabato e domenica con due gare in programma: toccherà infatti al gruppo B con la sfida tra Ecuador e Venezuela, a mezzanotte, mentre due ore più tardi sarà la volta di Messico e Giamaica.

Il giorno successivo toccherà al gruppo C con due sfide: si parte a mezzanotte con gli USA che attenderanno la Bolivia, alle 3 sarà la volta dell’Uruguay in campo contro Panama. Il Brasile giocherà il 25 notte con la Costa Rica, nella stesso girone si affronteranno anche Colombia e Paraguay per quella che sarà l’ultima sfida della prima giornata. Un torneo ricco di stelle ed emozioni, sempre su Sportitalia.