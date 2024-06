Euro 2024, Olanda-Francia 0-0: senza Mbappé non segna nessuno

E’ terminato 0-0 il secondo match del gruppo D di Euro 2024 tra Olanda e Francia. Dopo la vittoria dell’Austria contro la Polonia il girone vede ora Olanda e Francia a 4 punti Austria 3 e Polonia ultima a 0.

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo. Ct: Ronald Koeman.

Francia (4-4-2): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Dembélé, Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann, Thuram. Ct: Didier Deschamps.

La partita, il primo tempo

Parte forte l’Olanda che dopo 1 minuto sfiora il gol con Frimpong. Prima occasione per l’Olanda, che scatta in contropiede con l’esterno che calcia verso la porta ma trova prima la deviazione di Theo e il super riflesso di Maignan. Al 4′ risponde Griezmann. Mancino da fuori area potentissimo dell’attaccante francese, fermato da un intervento a mano aperta di Verbruggen che concede il corner ai francesi. L’attaccante francese va poi vicino ancora al gol al 14′. Mancino che finisce di pochissimo fuori su assist di Thuram. Poco prima l’attaccante aveva sprecato anche un’altra chance a pochi passi dal portiere olandese. Prima frazione che si chiude ancora con un’occasione per Griezmann. Colpo di testa sul primo palo dell’attaccante francese, che in area anticipa Van Dijk ma non riesce a colpire con potenza. Para facile per Verbruggen.

La partita, il secondo tempo

Al 57′ è subito la Francia a provarci ancora. Dembele prova il traversone in area per Rabiot, che calcia con il destro ma spara altissimo sopra la traversa. Ancora 8 minuti ed è sempre Griezmann il più pericoloso. Dopo un’ottima costruzione, l’attaccante riceve il pallone giusto da Kante ma spreca clamorosamente a pochi passi dalla porta. Passano 5 minuti e l’Olanda trova il gol con Xavi Simons ma la rete viene annullata per fuorigioco. Simons dunque non può esultare dopo la rete segnata a Maignan, che si era imposto bene su un precedente tiro di Depay. Non succede più nulla con il match che termina 0-0.