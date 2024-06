Formula 1, GP Catalogna: Norris può nuovamente dire la sua? Occhio alla reazione Ferrari

Dopo una settimana di sosta, torna la Formula 1. Questo weekend si correrà in Spagna, sul circuito di Barcellona. Si tratta di un percorso che è stato realizzato alla fine degli anni Ottanta, in occasione delle Olimpiadi avvenute nella città catalana nel 1992. Il circuito del Montmelò è molto amato dai piloti, vista la giusta alternanza tra curve ad alta velocità e curve a bassa intensità.

L’appuntamento in terra spagnola pone una serie di interrogativi a cui la Ferrari è chiamata a rispondere. Le SF-24 devono provare a riscattare le prestazioni negative del Gran Premio canadese: come sappiamo, sia Leclerc che Sainz sono stati costretti a ritirarsi. Un clamoroso doppio KO che potrebbe aver minato il morale dei piloti delle Rosse, nonostante un dato positivo.

La gara di Montréal ha dimostrato il fatto che la distanza tra la Red Bull e le pretendenti non è più così ampia come gli ultimi anni. Nell’ultimo appuntamento stagionale, Lando Norris ha sfiorato il successo, portatogli via soltanto dalla Safety Car. Attualmente, la McLaren sembra essere la vera seconda forza del campionato, nonostante Leclerc e la Ferrari siano ancora secondi rispettivamente in classifica piloti e costruttori. La possibilità che Norris si imponga in Catalogna pagherebbe 5 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill e Betclic 5,50. Molto allettante anche la quota relativa alla possibilità che Norris possa partire in Pole Position: parliamo di 5,50 volte la posta su Planetwin365, Betclic e WilliamHill.

Un’affermazione di Leclerc, invece, ha una quota di 7,50 su Planetwin365 e Betclic, con WilliamHill che la propone a 9. Sempre quotata a 9, secondo Planetwin365, la possibilità che Leclerc si imponga nelle qualifiche; su Betclic e WilliamHill la stessa giocata è a 8,50.

Volendo azzardare, si potrebbe anche puntare su George Russell, che in Canada è riuscito ad ottenere la Pole Position e la terza posizione finale. La possibilità che il pilota Mercedes ottenga il gradino più alto del podio a Barcellona pagherebbe 23 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 25 e su WilliamHill 21. Un’altra clamorosa Pole Position di Russell, invece, è data a 16 su Planetwin365; su Betclic e WilliamHill 15.

Un’affermazione di Lewis Hamilton, invece, vale su Planetwin365 23 volte la posta; su Betclic 24 e su WilliamHill 21.