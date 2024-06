Nuovo acquisto di Alonso: lo ha strappato alla Ferrari

Un nuovo acquisto che porta la firma di Fernando Alonso, ritorno in F1: ecco l’ex Ferrari

Nelle prime settimane della stagione si era parlato molto del futuro di Fernando Alonso. Addirittura si era sparsa la voce di un possibile addio all’Aston Martin per proseguire, una nuova avventura nel mondo dei motori, altrove. Alla fine, però, lo spagnolo ha deciso di rimanere e di prolungare il suo accordo per altri due anni, facendo felici i vertici della scuderia.

A quanto pare, però, il pilota è anche un ottimo “consigliere” visto che ha indirizzato il suo team relativamente all’ingaggio un ingegnere che conosce molto bene. Si tratta di Mattia Binotto, vecchia conoscenza della Ferrari, attualmente “svincolato” e libero di accordarsi con chiunque. L’ex ingegnere motorista della ‘Rossa’ non ha lasciato, però, ottimi ricordi in quel di Maranello, spesso preso di mira dai tifosi che lo hanno criticato in più di una occasione in particolare nell’ultimo anno di militanza.

Aston Martin, colpo ad un passo: vicino Binotto

Mattia Binotto sarebbe pronto a ritornare nel mondo della Formula 1. La scuderia britannica, infatti, è molto interessata al suo ingaggio. Ricordiamo che il nativo di Losanna aveva presentato le sue dimissioni (accettate sin da subito) dalla Ferrari nel novembre di due anni fa. Da quel momento in poi, però, non ha collaborato più con nessun altro team nella F1.

Il suo nome, però, viene ricordato soprattutto per essere stato un pezzo del puzzle importante per la Ferrari. In particolar modo tra il 2000 ed il 2004 quando il ‘Cavallino rampante’ era guidato da un certo Michael Schumacher. Con la sua presenza la ‘Rossa’ ha vissuto sia alti che molti bassi. In particolar modo nel 2021 quando il team italiano non ha mai vinto e nel 2022 quando la scuderia di Maranello aveva una differenza di punti con la Red Bull a dir poco spaventosa: ben 205. Il suo posto, successivamente, è stato preso da Frederic Vasseur: le cose con l’ingegnere francese sono cambiate in positivo.

Secondo quanto riportato da “Motorsport Total” Binotto è in seria trattativa con l’Aston Martin. Il numero uno della scuderia britannica, Lawrence Stroll, non è per nulla soddisfatto di questo inizio di stagione e vuole dare una scossa all’ambiente. Proprio con l’ingaggio dell’ex ferrarista.

In questo inizio di annata il team ha ottenuto poco o nulla ed è al quinto posto nel campionato Costruttori. Una preoccupazione enorme anche per lo stesso Alonso che spera in un cambiamento importante e tempestivo.