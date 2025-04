Fiorentina, Commisso rivela: “Investitori? Non ho bisogno di nessuno”. Il presidente spiega il futuro di De Gea e Gudmundsson

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, a TGR Rai Toscana dopo la vittoria contro il Celje in Conference League. “Se avessimo vinto 2-0 sarebbe stato meglio, invece abbiamo fatto 2-1. Ora c’è il ritorno da giocare in casa nostra. Io ho visto un grandissimo De Gea, un campione e si vede. Lo hanno mandato via e noi lo abbiamo preso. E’ ancora giovane, può fare qualche altro anno con noi. Mi è piaciuto molto Folorunsho, ma la squadra in generale ha fatto un’ottima partita. Per la prima volta sono stato qui (al Viola Park, ndr.) a vedere la gara coi tifosi. E’ stato bellissimo, tutti mi ringraziavamo per aver dato loro una casa. Erano tutti molto contenti, anche perché poi abbiamo vinto”.

Futuro? “Ho sentito che qualcuno vorrebbe investire. Io però non ho bisogno di nessuno e spero che anche ai fiorentini vada bene e piaccia così”.

Obiettivi? “Sarò qui per le prossime 4 partite. Spero che dopo l’Empoli avremo una buona situazione per capire dove siamo arrivati. I nostri obiettivi sono stati sempre gli stessi, fare meglio dell’anno passato. Credo che quest’anno ce la possiamo fare”.

Gudmundsson? “Lui ha una situazione in Islanda particolare a livello giudiziario. Ma speriamo che lo possiamo tenere”.

Palladino? “Lui sa che gli voglio bene. Raffaele sta facendo un grandissimo lavoro. Gli abbiamo preso buoni giocatori a gennaio. Ora rimangono le ultime 7 partite, se dovesse fare bene è possibile che arrivi più in alto del settimo posto”.