Pedullà: “La Juventus si muove su Thuram e Fofana”

Viste le difficoltà per confermare Adrien Rabiot, la Juventus comincia a guardarsi attorno e il primo nome sulla lista è quello di Khephren Thuram del Nizza. Il centrocampista, figlio d’arte di Lilian e fratello dell’interista Marcus, è in scadenza nel 2025. Sarebbe lui il preferito della Juventus e di Giuntoli per sostituire eventualmente Rabiot. Con Thuram e il suo agente ci sono già stati dei contatti.

Un altro nome in quest’ottica è quello di Fofana del Monaco. Il mediano della squadra del Principato piace, ma meno del figlio di Lilian. Anche Fofana comunque ha una situazione contrattuale uguale a quella di Thuram, per cui la Juventus è resta interessata.