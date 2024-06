Sinner ha evitato il peggio: loro non ce l’hanno fatta

Jannik Sinner prova a difendere la posizione numero uno del ranking ATP: il dato incoraggiante per l’azzurro

L’attesa si fa sempre più crescente e palpabile, ormai, per ogni match di Jannik Sinner. Non soltanto per i tifosi del tennista altoatesino, ma anche per i suoi rivali e per i tifosi neutrali. Naturale, quando sei diventato numero uno al mondo.

Dopo aver tagliato questo importante traguardo al Roland Garros, torneo concluso in semifinale al cospetto di Carlos Alcaraz, Sinner prepara la scalata a Wimbledon. Sull’erba londinese, dopo che lo scorso anno si era spinto fino alla semifinale, poi battuto da Djokovic, si presenterà come uno tra i logici favoriti. A questo punto, deve sempre puntare al massimo risultato possibile, anche per provare a difendere più a lungo possibile il primato.

Per preparare Wimbledon, Jannik ha scelto il torneo tedesco di Halle, uno dei classici appuntamenti preliminari, mentre il rivale Alcaraz si è recato al Queen’s, dove aveva già vinto lo scorso anno. In Germania, gli avversari quotati per Sinner non mancano. Ma soprattutto sull’erba, non ci sono match scontati. E così, anche la sfida con Griekspoor all’esordio è stata complessa.

Fin qui in carriera, Sinner ha sempre piegato l’olandese, che è comunque tennista coriaceo e che non si arrende mai. E che ad Halle ha strappato il primo set all’azzurro rimontando nel tie break da 1-5. Sinner, ad ogni modo, non si è disunito e ha rimontato nei successivi due set, d’autorità e con alcuni punti capolavoro.

Sinner, vittoria all’esordio da numero uno: ecco chi nella storia non ci è riuscito

Un successo bello e pesante, per bagnare il suo “rodaggio” sull’erba ma anche da numero uno al mondo. Come detto, ormai tutti lo aspettano al varco. Non era scontato vincere al primo appuntamento in questa nuova posizione, nella storia c’è chi non c’è riuscito.

Sono quattro i tennisti che all’esordio in campo da nuovi numeri uno in classifica sono stati battuti. L’ultimo in ordine di tempo è stato proprio il rivale Alcaraz, che dopo aver conquistato la vetta due anni fa fu battuto al ritorno in campo in Coppa Davis da Auger-Aliassime.

Altri due tennisti si sono visti battere in Coppa Davis da nuovi numeri uno. Uno è l’allenatore di Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, battuto nel 2005 da Seppi. L’altro è una autentica leggenda del tennis: John McEnroe, sconfitto nel 1980 dall’argentino Josè Luis Clerc. Infine, chiude questo novero l’austriaco Thomas Muster, che nel 1996 fu sconfitto al primo turno a Dubai da Sandon Stolle.