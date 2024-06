Addio Wimbledon per una stella del Tennis, salta anche le Olimpiadi

Si avvicinano sia Wimbledon che le Olimpiadi di Parigi, un giocatore però ha già comunicato il forfait da entrambi i tornei: il recente annuncio sconvolge i tifosi

Solo i veri appassionati di tennis conoscono quanto sia rilevante, spettacolare ed atteso un torneo come Wimbledon che continua a essere un vero e proprio sogno a occhi aperti. Figuriamoci per chi ci gioca o addirittura riesce a vincerlo: il torneo londinese è affascinante da sempre e non parteciparvi equivale a perdere una grande opportunità.

Questa sensazione la stanno vivendo diversi tennisti che, a causa di vari infortuni, purtroppo non avranno l’opportunità di prendere parte al torneo principale che di disputa sull’erba. Ce ne sono tanti, ma tra gli altri va segnalato anche il numero 25 al mondo Jiri Lehecka che non parteciperà al torneo britannico per via di un problema alla schiena che continua a tormentarlo senza tregua. Ma per il ceco, purtroppo, le brutte notizie non sono finite di certo qui.

Forfait Lehecka: out sia a Wimbledon che a Parigi

Le brutte notizie per il tennista ceco non finiscono qui, dato che non solo salterà Wimbledon – già di per se una news difficile da digerire – ma non rappresenterà nemmeno la sua Repubblica Ceca alle prossime Olimpiadi di Parigi, e questa, se vogliamo, è una mazzata ancor più grande perchè sono davvero pochi i tennisti che hanno l’onore di rappresentare i loro colori nazionali in un torneo come quello olimpico.

Il motivo di questo doppio forfait? Un lancinante problema alla schiena che non gli lascia tregua dalle semifinali del Master 1000 di Madrid. Inizialmente, i medici che seguivano il numero 25 erano speranzosi sul fatto che potesse recuperare prima del previsto; poi però le condizioni fisiche dell’atleta sono andate via via peggiorando e ora è quasi certo di saltare sia Wimbledon che Parigi.

Una defezione di questo tipo non sarà di poco conto e peserà sul tabellone principale di Wimbledon: l’assenza di Lechecka cambierà l’ordine delle teste di serie, quindi è lecito aspettarsi ogni tipo di scenario. Al contempo, l’assenza del numero 25 sconvolgerà anche i piani della sua stessa nazionale in vista delle Olimpiadi.

“Ho fatto tutto il possibile per avere una chance di giocare, ma il mio corpo non è ancora pronto per competere ai livelli più alti“, ha scritto su Instagram il talentuoso tennista ceco che di certo non si sarebbe mai aspettato un 2024 così drammatico.