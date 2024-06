Sinner, la notizia esalta: è già successo

Notizia esaltante per Jannik Sinner, l’altoatesino ha davanti a sé degli scenari molto interessanti: che cosa è successo

Ormai, Jannik Sinner è seguito con interesse ed emozione crescente ad ogni match. Normale, quando sei diventato il numero uno del mondo, non per caso ma al termine di un lungo processo di crescita, e hai gli strumenti per provare a restare in vetta il più possibile.

Seconda settimana davanti a tutti nel ranking ATP per l’altoatesino, che si sta preparando ai prossimi appuntamenti fondamentali di questa fase molto intensa della stagione. L’azzurro è sceso in campo nel torneo tedesco di Halle, tradizionale evento sull’erba di avvicinamento a Wimbledon. E in Germania ha mostrato un buono stato di forma.

A inizio carriera, l’erba non sorrideva a Sinner, che però è riuscito a crescere anche su questa superficie. Un anno fa, a Wimbledon, giunse fino alla semifinale. Ora, ha la possibilità di fare ancora meglio e giunge al torneo come uno dei principali favoriti. C’è da riscattare la “delusione” del Roland Garros, quando in semifinale è stato battuto da Carlos Alcaraz. A proposito, proprio il confronto a distanza con lo spagnolo regala già un’ottima notizia.

Sinner può esultare: Alcaraz sconfitto al Queen’s, cosa succede nel ranking

Sinner infatti guadagna qualcosa in classifica nei confronti di Alcaraz, che al torneo del Queen’s è uscito di scena già agli ottavi di finale. Un risultato inatteso, che apre nuovi scenari.

Lo scorso anno, l’iberico, sull’erba londinese, era riuscito a vincere, ma quest’anno ha perso ben 450 punti venendo eliminato dopo l’esordio convincente con Cerundolo. Al secondo passaggio, si è trovato di fronte una delle mine vaganti più insidiose di questo periodo. Vale a dire, il britannico Jack Draper, molto bravo sull’erba e che a Stoccarda aveva battuto Berrettini in finale.

Ko in due set per Alcaraz, che oltretutto perde la seconda posizione in classifica a vantaggio di Djokovic, nonostante in questo momento il serbo sia fuori per infortunio. A proposito di Novak, sta tentando il tutto per tutto per recuperare per Wimbledon, da capire se ce la farà.

A questo punto, Sinner ha l’occasione di provare ad allungare con decisione in classifica sui rivali. Il vantaggio su entrambi i principali competitor per la vetta del ranking ATP è ben oltre i mille punti. Questo significa che Sinner potrebbe confermare il primo posto a Wimbledon arrivando in finale, a prescindere dall’esito.