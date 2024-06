Turchia-Portogallo 0-3, Ronaldo si ricicla assistman

Vince 3-0 il Portogallo contro la Turchia grazie alle reti di Bernardo Silva e Bruno Fernandes e all’autorete di Akaydin. Il Portogallo centra così il primo posto nel girone e la qualificazione dopo due giornate. Nel pomeriggio era terminata 1-1 la sfida tra Georgia e Repubblica Ceca.

Turchia-Portogallo, le formazioni

TURCHIA (4-2-3-1): Bayindir; Celik, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Ayhan; Akgun, Kokcu, Akturkoglu; Yilmaz. Ct. Montella.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. Ct. Martinez.

La partita

Pronti via è la Turchia ad essere pericolosa dopo 6 minuti. Traversone da destra di Celik per Akturkoglu, che si ritrova ad un metro dalla porta difesa da Diogo Costa ma colpisce malissimo il pallone, sprecando una ghiotta chance per l’1-0. Al primo affondo è però il Portogallo a colpire. Leao serve Mendes, il cui cross basso da sinistra viene deviato da Kokcu e diventa buono per Bernardo Silva, che con un rigore in movimento non lascia scampo a Bayindir. Al 29′ è già 0-2. Clamoroso autogol di Akaydin. Folle retropassaggio di Akaydin verso Bayindir che, fuori dai pali, tenta di rimediare all’errore del compagno senza però riuscire ad arrivare in tempo sul pallone. In chiusura di prima frazione ci prova poi Kokcu. Il trequartista vede spazio per calciare e ci prova con il destro dai venti metri: Diogo Costa blocca il pallone senza alcun problema. Nella ripresa fuori gli ammoniti Leao e Palhinha. Al 57′ arriva il terzo gol. Il Portogallo chiude i conti. Ronaldo s’invola nello spazio libero tra Celik e Akaydin, arriva a tu per tu con Bayindir ma invece di calciare appoggia alla sua sinistra dalle parti di Bruno Fernandes, che di prima intenzione fa 3-0. Il Portogallo gestisce e sfiora il 4-0 con Ronaldo di testa. La gara termina così 3-0.