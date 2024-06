Uno rinnova, l’altro firma con la Yamaha: dalla Superbike alla Moto GP

Il team giapponese potrebbe rivoluzionare il suo assetto: dettagli e movimenti in casa Yamaha

Prosegue la pausa dalle gare di MotoGp, in attesa del 30 giugno quando il paddock si sposterà in Olanda per l’attesissimo Gran premio di Assen. L’ultimo weekend di gara, al Mugello, si è concluso con la straordinaria doppietta delle Ducati. La vittoria di Bagnaia, seguito da Bastianini che ha sorpassato Jorge Martin all’ultima curva, ha dato il via ad un domino di mercato che, mai come quest’anno, sta modificando l’intero assetto della griglia di MotoGp.

Subito dopo quel fine settimana, infatti, sono arrivati gli annunci di Jorge Martin in Aprilia, al posto di Aleix Espargaro, e poi quello di Marc Marquez al team Ducati ufficiale, che sostituisce Enea Bastianini approdato in KTM. Una serie di trasferimenti che, indubbiamente, stanno influenzando anche tutti gli altri.

Non è solo nei top team, infatti, che il mercato si muove, ma anche nelle retrovie della griglia, con anche un possibile nuovo ingresso. Nel frattempo si attende, nel fine settimana di Assen, l’annuncio da parte di Aprilia della firma di Marco Bezzecchi al fianco di Jorge Martin. L’italiano dovrebbe lascerà il team VR46 per approdare al team ufficiale di Noale.

MotoGp, Joan Mir rinnova e Razgatlioglu ci prova con Yamaha: i dettagli

Il domino di mercato riparte da Joan Mir. Lo spagnolo campione del mondo nel 2020 è vicino al rinnovo con Honda, dopo aver aspettato il team Pramac, con il quale aveva un accordo qualora si fosse continuato con Ducati. Il passaggio di Pramac a Yamaha chiude le porte a Mir che rinnoverà con Honda, di fatto lasciando una sella disponibile nell’attuale team di Jorge Martin.

Ne potrebbe approfittare Alex Rins, che vorrebbe rinnovare con Yamaha ma potrebbe anche virare sul team Pramac con la stessa moto. Il buco lasciato da Rins aprirebbe uno scenario del tutto nuovo. Come evidenziato da ‘As’ Toprak Razgatlioglu starebbe parlando con Yamaha per provare una nuova avventura con la moto ufficiale al fianco di Quartararo. Razgatlioglu è al momento cl comando della classifica di Superbite, in sella alla BMW.

Continua quindi a prendere forma la griglia 2025 di MotoGp, con KTM che al omento è l’unico costruttore che ha riempito tutte e quattro le caselle: Pedro Acosta e Brad Binder col team ufficiale, Enea Bastianini e Maverick Vinales col team Tech3.