Copa America: Venezuela batte in rimonta l’Ecuador, Messico ok di misura

La Copa America prosegue a grandi passi e nella notte, su SPORTITALIA, i telespettatori non si sono di certo annoiati. Primo match del gruppo B. Vittoria in rimonta per 2-1 per il Venezuela, che batte nella ripresa l’Ecuador grazie alle reti di Cadiz e Bello.

La Vinotinto ha sfruttato nel migliore dei modi l’ inferiorità numerica ecuadoregna, con l’espulsione di Valencia al 22’.

Nell’altra sfida che si è giocata nella notte, un gol di Gerardo Arteaga al 69′ ha regalato la vittoria al Messico contro la Giamaica. Prova non di certo esaltante per la truppa guidata da Lozano, che conquista comunque tre punti fondamentali iniziando con il piede giusto il cammino nella COPA.