Euro 2024, la Serie A prende appunti: le tre occasioni a parametro zero

Gli Europei s’intrecciano con i movimenti di mercato. Le nazionali scendono in campo, i direttori sportivi delle formazioni di Serie A prendono appunti per la proiezione sul prossimo calciomercato. Ci sono alcune buone occasioni a parametro zero in questi Europei. Partiamo da Mario Mitaj, difensore mancino dell’Albania, che gioca nella Lokomotiv Mosca. Terzino sinistro di spinta, potrebbe rappresentare un profilo molto valido per le big di A (c’erano voci sulla Juve).

Classe 1994, Zan Karnicnik gioca terzino destro: si è messo in mostra per il gol contro la Serbia. Gioca in Slovenia e spinge molto sul binario. Poi c’è Kwadwo Duah, svizzero che gioca nel Ludogorets. Prima punta di ruolo, sa come strutturare il ruolo.