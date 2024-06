Euro2024, Germania prima Scozia eliminata

E’ terminato il Girone A di Euro2024, è stata la Germania a chiudere al primo posto la formazione di Nagelsmann ha pareggiato 1-1 contro la Svizzera che chiude così seconda. Al terzo posto del raggruppamento chiude l’Ungheria che all’ultimo secondo batte la Scozia, eliminata.

Euro2024, le formazioni

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Widmer, Akanji, Schär, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Embolo, Rieder. CT Murat Yakin.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Gündogan, Musiala, Wirtz; Havertz. CT Julian Nagelsmann.

SCOZIA (5-4-1): Gunn; Ralston, Hendry, Hanley, McKenna, Robertson; McTominay, McGinn, Gilmour, McGregor; Adams. CT

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulácsi; Dardai, Orbán, Botka; Bolla, Schäjfer, Styles, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. CT Marco Rossi.

Svizzera-Germania 1-1

E’ la Germania a partire forte e al 18′ passa con Andrich ma il gol viene annullato per fallo di Musiala. Destro da fuori area di Andrich, con la palla che rimbalza davanti ad un non impeccabile Sommer e s’insacca in rete. Richiamato al monitor, Orsato rileva un fallo di Musiala su Aebischer prima della rete e l’annulla. Al 29′ è allora il bolognese Ndoye a portare a sorpresa avanti la Svizzera. Freuler riceve in area sulla sinistra e mette in mezzo per Ndoye. Zampata vincente e palla alle spalle di Neuer. Nella ripresa la Germania spinge senza trovare il pari. All’84’ la Svizzera raddoppia ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al momento dell’assist, Vargas era leggermente in fuorigioco. Si resta sull’1-0. La Germania prende allora coraggio e prima sfiora con Havertz il pareggio e poi lo trova con Fullkrug. Raum va al cross da sinistra, Fullkrug stacca in mezzo all’area e di testa trafigge Sommer. Termina così 1-1 con la Germania che vince il Girone.

Scozia-Ungheria 0-1

Ungheria che ci prova subito dopo 8 minuti. Il primo tiro in porta è dell’Ungheria: destro da fuori del numero 14, respinto con uno stile non impeccabile ma efficace da Gunn. Primo tempo senza grandi occasioni ma al 41′ Orban colpisce la traversa. Szoboszlai scodella su punizione per il colpo di testa da distanza ravvicinata del centrale di Lipsia che scheggia la parte alta del legno. Al 70′ attimi di grande tensione alla Stuttgart Arena. Check del VAR per un potenziale calcio di rigore. Molto spaventate le facce dei calciatori in campo per un contatto ai danni di Varga che resta a terra. Poco dopo il giocatore viene portato via in barella. Vengono assegnati 10 minuti di recupero e l’Ungheria sfiora il gol prima con Szoboszlai e poi con Csoboth. Con il subentrato che al 100′ segna il gol che vale il terzo posto. Gol pesantissimo sulla ripartenza avviata da Szoboszlai che allarga su Sallai, il numero 20 alza la testa e serve Csoboth per il destro vincente sul secondo palo. Scozia eliminata. Ungheria terza.