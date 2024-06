Juve, proseguono i contatti per Kephren Thuram

Il silenzio di Rabiot sulla proposta di rinnovo ha indispettito la Juve. Il club bianconero non aspetterà oltre la prossima settimana un segnale positivo sulla volontà di proseguire il rapporto, poi si sentirà libero di affondare su eventuali alternative. Giuntoli, dopo aver fatto un sondaggio con l’agente di Fofana (che viene valutato anche dal Milan) ha aperto il dialogo per Thuram, che al momento sembra il primo potenziale obiettivo. È più giovane e ha una maggiore prospettiva, oltre a caratteristiche più funzionali agli altri centrocampisti già in organico.

Il Nizza chiede una ventina di milioni, l’intesa si potrebbe raggiungere a 18 più 2 di bonus: per la felicità di papà Lilian, che giusto qualche settimana fa si ritrovò a festeggiare lo scudetto dell’Inter con l’altro figlio, Marcus, ma si è sempre professato tifoso della Juve, avendo indossato la maglia bianconera tra il 2001 e il 2006. I discorsi per Thuram potrebbero entrare nel vivo molto presto, non prima – però – di aver chiuso ufficialmente l’affare Douglas Luiz, che sarà raggiunto nei prossimi giorni nel ritiro del Brasile dallo staff medico della Juve per sostenere le visite. Poi il primo colpo dell’era Thiago Motta si potrà dire anche ufficiale.

Giovanni Albanese