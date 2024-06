La Ferrari trema: due di picche clamoroso

Adrian Newey potrebbe clamorosamente snobbare la Ferrari, della quale da mesi è dato come possibile innesto, per un clamoroso ritorno in patria

Il futuro di Adrian Newey in Formula 1 non è ancora deciso. Associato spesso e volentieri alla Ferrari, la mente alle spalle dei successi Red Bull è stata accostata anche ad un’altra scuderia. Quel che è certo è che Newey lascerà il suo storico team entro la metà del 2025, dopo aver intrapreso un periodo di congedo nel quale continuerà a lavorare per la Red Bull Racing sul lato automobilistico mentre l’hypercar RB18 si avvicina alla produzione.

Con l’ingegnere libero sul mercato, in vista delle imminenti modifiche regolamentari del 2026 i concorrenti della Red Bull sono attualmente coinvolti in una guerra di offerte per tentare di attirare il saggio sessantacinquenne ad unirsi a loro. Da tempo abbondano le speculazioni sul fatto che la Ferrari di Fred Vasseur potrebbe essere la squadra che riuscirà ad accaparrarsi i suoi servigi. Nel mentre torna in auge anche l’Aston Martin, con Stroll che può farci un pensierino.

Con la costruzione di un nuovissimo campus industriale, che è ancora in fase di espansione in quanto l’ex fabbrica Jordan è stata completamente rinnovata, l’operazione eventuale è diventata un tassello primario nell’ottica futura della Formula 1 poiché l’investimento di Stroll è con l’intento di sfidare i leader affermati.

Newey preferirebbe restare in patria, Ferrari gelata

Assicurarsi profili del calibro di Newey, riunendolo con l’ex connazionale della Red Bull Dan Fallows, sarebbe un obiettivo importante per l’Aston Martin e da oltremanica sostengono con assoluta fermezza che ora come ora la squadra con sede a Silverstone sia divenuta ora uno dei principali contendenti per la firma. Si ritiene che Newey abbia visitato recentemente la sede dell’Aston Martin in segreto, con una fonte che ha indicato al portale online britannico ‘PlanetF1.com’ che un contratto potrebbe essere già stato concordato tra le due parti.

Ad una richiesta di chiarimenti da parte di Aston Martin, un portavoce ha risposto: “Il team Aston Martin Aramco F1 è un progetto molto interessante con la visione di Lawrence Stroll, verranno imbastiti un nuovo campus tecnologico all’avanguardia ed entusiasmanti partnership con Aramco e Honda”.

“Molte persone di alto profilo in tutte le aree del team sono legate al progetto ma non abbiamo nulla da annunciare” prosegue la fonte anonima. Un ipotetico passaggio alla Ferrari richiederebbe a Newey di stravolgere radicalmente la propria vita trasferendosi in Italia, mentre si ritiene che un team con sede nel Regno Unito abbia ancora un vantaggio in termini di preferenza per l’ingegnere proveniente dalla Red Bull.

Un passaggio all’Aston Martin sarebbe probabilmente anche un nuovo stimolo competitivo per Newey, essendosi unito alla Red Bull in una fase iniziale dello sviluppo del team prima di svolgere un ruolo importante nel trasformare la promettente squadra nel colosso che è oggi. Con Stroll che sta investendo in risorse finanziarie nel personale e nelle infrastrutture a disposizione dell’ex team Jordan e Force India le ambizioni dell’ambiente sono elevate, e lo stesso Newey ha già parlato in passato del desiderio di lavorare con il due volte campione del mondo Fernando Alonso.