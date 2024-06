Shock in Formula 1: vita di Hamilton a rischio

Un clamoroso colpo di scena scuote il mondo della Formula 1, la vita di Hamilton a rischio: episodio incredibile, non era mai successo

Una rivelazione resa nota nelle scorse ore riguarda proprio Lewis Hamilton e quello che sembra dover essere un ultimo anno assai turbolento alla guida della Mercedes prima dell’approdo alla Ferrari. Una mail anonima ha scosso il paddock mentre si corre in Spagna, in occasione del GP di Barcellona.

Al centro di tutto Hamilton e la Mercedes: quello che sta succedendo è stato uno shock per tutti. La mail in questione sarebbe datata 10 giugno, immediatamente dopo il GP di Montreal, ricevuta da personalità di spicco e giornalisti che nei mesi scorsi avevano ricevuto via mail gli screenshot che hanno scatenato il caso Horner. Si parla stavolta, però, del sette volte campione del mondo che come anticipato sarà a tutti gli effetti un pilota della Scuderia di Maranello a partire dal 2025. Una decisione che non ha fatto felici i vertici di casa Mercedes, che si sono ritrovati sin dallo scorso febbraio con il proprio pilota di punta con le attenzioni già rivolte a Maranello.

Ciò, però, non giustifica minimamente quanto starebbe accadendo, almeno stando al contenuto del messaggio. Un insider della Scuderia di Brackley avrebbe rivelato un vero e proprio boicottaggio in corso da parte di Mercedes ai danni dello stesso Hamilton, in una prima metà di stagione nella quale effettivamente il 39enne di Stevenage ha fatto fatica finendo quasi sempre alle spalle del compagno di team Russell.

Hamilton “condannato”: annuncio sconvolgente

“Nel team alcuni di noi sono scontenti del sabotaggio sistematico a Lewis e alla sua macchina, riguardo alla strategia delle gomme, tattiche di gara con ripercussioni sulla sua salute mentale. Hamilton è tagliato fuori, accadono alcune cose subdole e le persone devono essere informate a riguardo”, si legge nell’incipit della mail.

Si parla dunque del presunto e subdolo ostruzionismo messo in atto all’interno del team per penalizzare Hamilton: se fosse confermato, sarebbe assolutamente clamoroso. Nella mail viene descritto come la situazione sia davvero molto grave in casa Mercedes. Hamilton nelle scorse settimane aveva lanciato l’allarme: “C’è qualcosa che succede ad ogni Gp una volta arrivati alle qualifiche, non capisco… So che perderò due decimi, è frustrante. Non so dare una risposta”. Il futuro ferrarista lo ha dichiarato più volte in questi mesi: la mail, a questo punto, spiegherebbe tutto.

Pare poi che questo boicottaggio sia arrivato ad un tale livello da mettere a serio rischio sia la sicurezza dell’inglese ma anche dei suoi avversari in pista. “Ad eccezione di Bono e di chi gli vuole bene, tutti gli altri hanno intrapreso una via pericolosa che può mettere a rischio la vita di Lewis, degli altri piloti e anche del pubblico stesso. Montargli le gomme fredde è una condanna a morte. È tutto nei dati, fate le domande giuste e la verità verrà a galla”, si conclude cosi la lettera che ha letteralmente sconvolto il mondo della Formula 1.

Mercedes ha smentito la mail, riferendo come la missiva sia stata inviata da un tifoso di Hamilton convinto che Toto Wolff stia favorendo Russell per ‘punire’ Lewis per aver firmato con la Ferrari. Il giornalista del ‘Daily Mail’ Jonathan McEvoy ha aggiunto nelle scorse ore come abbia avuto conferma riguardo alla veridicità del contenuto della mail da parte di una fonte molto vicina a Mercedes.