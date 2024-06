Sinner, l’annuncio ribalta la classifica: accoppiata micidiale per Jannik

Brutte notizie in prospettiva per Jannik Sinner: può cambiare completamente la classifica, tifosi italiani delusi dall’eventuale ribaltone

Oltre agli Europei di calcio, anche un altro grande evento sportivo si sta consumando in questi giorni in Germania. Vale a dire il torneo di tennis di Halle, un ATP 500 di grande rilievo che serve a molti atleti internazionali per mettersi alla prova in vista del tanto atteso torneo di Wimbledon che scatterà ad inizio luglio.

Fra i protagonisti in campo c’è anche il nostro Jannik Sinner, l’attuale numero 1 della classifica mondiale maschile, un vero portento della racchetta che continua ad entusiasmare e sorprendere tutti. L’altoatesino punta a vincere ad Halle, per prepararsi al meglio in vista di Wimbledon, dove però dovrà fare i conti con un rivale in forma smagliante.

Infatti Carlos Alcaraz, dopo un periodo invernale piuttosto appannato e ricco di problemi muscolari, sembra tornato quello dei bei tempi. Il talento spagnolo ha trionfato al Roland Garros, sbarazzandosi di Sinner in semifinale e superando Zverev senza troppi intoppi nella finalissima. Ora il fuoriclasse di Murcia vuole mettersi in mostra anche sull’erba londinese, tentando di bissare il trionfo dello scorso anno.

Alcaraz insidia Sinner per il primato. E spuntano dubbi sulla reale classifica ATP

Sinner resterebbe in testa alla classifica ATP anche in caso di vittoria di Alcaraz a Wimbledon, nonostante l’eventuale accoppiata trionfale dello spagnolo nei tornei del grande slam estivi. Ma c’è chi mette in discussione l’algoritmo informatico che assegna i punti per il ranking generale.

Il giornalista Dario Puppo, intervenuto a ‘Oasport’, ha rilasciato delle dichiarazioni destinate a far discutere, proprio in merito al reale valore dei tennisti in questione e della classifica in sé: “Si discute continuamente su chi sia il più forte tra Alcaraz e Sinner. Posso dire soltanto che l’accoppiata Roland Garros e Wimbledon è riuscita a pochi nel tennis e se Alcaraz dovesse riuscirci, allora forse il computer si sbaglia“.

Evidentemente secondo il telecronista di Eurosport la classifica attuale non sarebbe del tutto attendibile, soprattutto per via dei risultati ottenuti da Alcaraz rispetto a Sinner nei maggiori tornei internazionali. Va ricordato però che Jannik non solo si è portato a casa gli Australian Open a inizio anno, ma nei mesi precedenti ha ottenuto uno splendido secondo posto alle ATP Finals e trascinato l’Italia alla vittoria della Coppa Davis 2023.

La speranza per i tifosi azzurri è che Sinner metta a tacere le voci sul suo primato in classifica presentandosi da protagonista assoluto a Wimbledon.