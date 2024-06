Valentino Rossi, tifosi in delirio per queste immagini: è successo finalmente

Valentino Rossi, le immagini stanno spopolando ovunque. E’ accaduto per davvero. I tifosi non aspettavano altro

E’ bastato un semplice post, pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Instagram, a far scatenare i suoi tifosi e tutti gli appassionati di motocicilismo. D’altronde non potrebbe essere altrimenti se ti chiami Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ ha colpito ancora e lo ha fatto nella migliore maniera possibile. Un filmato che, nel giro di pochissimo tempo, ha raccolto tantissimi “like” e commenti di approvazione.

In occasione di una giornata organizzata dalla Monster Energy, alla quale hanno hanno anche altri piloti che hanno come sponsor la nota bevanda energetica, Valentino è sceso nuovamente in pista, su uno dei circuiti storici del motorsport, quello di Silverstone in Gran Bretagna.

Inutile ribadire che i risultati sono stati a dir poco eccezionali. I tantissimi presenti si sono goduti un vero e proprio spettacolo. C’è anche qualche fortunato che ha avuto l’onore di scattarsi un selfie e riuscire a ottenre un autografo dal mitico #46.

Valentino Rossi in azione a Silverstone, il video è eccezionale

La descrizione del filmato è già emblematica di quanto la giornata sia stata straordinaria: “Ottima idea da parte di Monster Energy che ha prenotato una giornata di sole a Silverstone“. Non una cosa da tutti i giorni visto che nel Regno Unito, freddo e pioggia incombono anche in estate.

Dalle immagini che si vedono chiaramente sul suo account social si può dedurre tranquillamente che non si trattava affatto di posare per “pubblicità”. Valentino Rossi, proprio come ha fatto nel corso della sua carriera da numero uno (anche se è preferibile dire 46) ha spinto al massimo in pista con la sua Yamaha lasciando tutti senza parole. Un ritorno in grande stile quello per il 45enne che sembra non abbia perso affatto il contatto con il suo grande amore: la moto.

Un sodalizio, quello tra Rossi e la Yamaha, che dura da tantissimo tempo. Dal 2004 al 2010 fino al clamoroso ritorno a distanza di tre anni (2013-2021), Vale, con il team nipponico, ha vinto quattro titoli mondiali. Una vera chimera per la Yamaha attuale che naviga lontano da podi e vittorie con Quartararo e Rins che mai hanno impensierito i migliori nella prima parte del Mondiale in corso.