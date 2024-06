Euro2024, il match-winner dell’Italia Zaccagni: “Soddisfazione immensa”

Mattia Zaccagni, autore del gran gol all’ultimo respiro dell’Italia contro la Croazia, ha parlato dopo la fine della gara.

Hai scelto il momento giusto per il tuo primo gol in Nazionale….

“Soddisfazione immensa, sono emozionato, è una serata bellissima. Era importante pareggiarla per qualificarci come secondi. Si soffre sempre sia in panchina che in campo, siamo stati bravi a restare in partita con un grandissimo secondo tempo. Ci siamo meritati questo pareggio. Il mister è stato bravo a creare questo gruppo, cercheremo di ripagarlo in campo“.