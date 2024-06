Lutto tremendo nel mondo del calcio: club in ginocchio

Il mondo del calcio colpito da un nuovo e tremendo lutto che lascia il club senza parole: è scomparsa una vera leggenda

Il 2024 continua ad essere nefasto per il mondo del calcio che è costretto a dover salutare un altro dei suoi volti più noti, scomparso dopo una lunga lotta con un terribile male dimostratosi purtroppo più forte di lui.

Il lutto che ha colpito il calcio tedesco ed in particolare il Bayern Monaco è stato davvero tremendo. Nella giornata di sabato, il club bavarese ha lasciato sgomenti i suoi tifosi e non solo annunciando attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito la dipartita di Thomas Wilhelmi, leggenda e pilastro dello staff tecnico della squadra, scomparso a soli 57 anni a causa di una malattia

Dal 2007 al servizio del Bayern Monaco, Wilhelmi, come sottolineato dallo stesso club tedesco, è stato fondamentale per i successi raggiunti dai bavaresi in tutti questi anni e la sua morte non ha potuto non scioccare l’intero ambiente. Il tecnico si occupava in particolare del processo di recupero dei giocatori infortunati e la sua grandissima esperienza si è rivelata davvero utile al Bayern durante questi 17 anni.

Terribile lutto in casa Bayern: addio all’allenatore Thomas Wilhelmi

Entrato nello staff del Bayern Monaco nel lontano 2007, Thomas Wilhelmi è divenuto una figura di grandissimo rilievo per i bavaresi e nel calcio tedesco. L’allenatore, che svolgeva il ruolo di preparatore dei giocatori che dovevano affrontare un percorso di riabilitazione dopo gli infortuni, ha messo la sua esperienza ed il suo talento al servizio del Bayern e la sua dipartita è stato un colpo durissimo per tutti.

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il Bayern Monaco ha lamentato la perdita di Wilhelmi ed il CEO dei bavaresi Jan-Christian Dreesen gli ha tributato il giusto omaggio, sottolineando come abbia dato un “contributo inestimabile per i tanti titoli ottenuti in questi anni” e che le sue qualità professionali ed umane “faranno per sempre parte del Bayern Monaco”.

Il CEO del club ha fatto sapere come Wilhemi sia stato fondamentale per i giocatori che dovevano intraprendere un percorso di riabilitazione dopo un lungo infortunio, standogli sempre accanto giorno dopo giorno e permettendogli di recuperare al meglio. Dreesen ha altresì sottolineato come l’allenatore fosse sempre uno sul quale contare e per questo motivo la sua morte non può non essere pianta amaramente.

Nel corso della sua avventura al Bayern Monaco, Wilhelmi ha lavorato con tanti allenatori importanti tra cui Pep Guardiola, Heycknes, Ancelotti e Klinsmann, rivelandosi importante per loro e per giocatori come Schweinsteiger, Ribery, Robben e Neuer durante la loro riabilitazione post infortuni. In casa Bayern e non solo nessuno dimenticherà mai uno come Wilhelmi che ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile nel cuore dei tifosi bavaresi e di tutti quelli del calcio tedesco.