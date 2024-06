Marquez in Formula 1: fan increduli

Marc Marquez è un’icona della Moto GP, ma se dovessimo associarlo alla Formula 1? I fan sono increduli per ciò che hanno visto

Dalle due alle quattro ruote, la stagione inizia a delinearsi e a emettere i suoi verdetti, anche per quanto riguarda il futuro e il mercato piloti. Se Lewis Hamilton passerà in Ferrari, anche un protagonista della Moto GP ha ottenuto un salto di qualità in una fase cruciale della sua carriera.

Marc Marquez ha ottenuto la Ducati ufficiale, con cui resterà nel 2025/2026. La decisione del team ha stupito un po’ tutti e a distanza di giorni non si smette di parlarne, tra chi è felice che lo spagnolo abbia un’altra chance del genere per vincere, avendo a disposizione un mezzo parecchio competitivo e chi avrebbe preferito andasse altrove – in Italia non è proprio amatissimo, diciamolo.

Resta il fatto che, con otto Mondiali vinti alle spalle, una rivalità eterna con Valentino Rossi e tante corse in cui ha mostrato talento e capacità di gestione, anche in questa stagione, non può essere considerato affatto come tutti gli altri. E non lo sarà mai. Ma anche negli ultimi giorni ha stupito i fan, che lo hanno visto in un passaggio fugace in Formula 1.

Marquez vive il mondo della Formula 1: la verità sulla Red Bull

Nelle libere di venerdì a Barcellona, c’era un’ospite speciale nel box e nel paddock: stiamo parlando proprio di Marquez, che si è presentato al box Red Bull e ha passato lì un po’ di tempo con la squadra. Tra sorrisi, scherzi e una buona dose di spettacolo, ovviamente le telecamere non l’hanno lasciato molto in pace.

Lui, però, ha deciso comunque di dare sfogo alla sua curiosità e ha voluto che gli fosse spiegato il funzionamento di una delle pistole del cambio gomme. Poi non ha potuto trattenere lo stupore per la coppia, la velocità e la forza che serve per effettuare al meglio il pit stop.

Il simpatico siparietto si è concluso con una foto di Marquez con i meccanici e la RB20, presto diventata virale sul web. Tra tifosi che si chiedono se lo vedremo mai in Formula 1 (difficile, a dir il vero) e risate, c’è anche un nuovo dubbio sullo sponsor: Red Bull continuerà a supportarlo nonostante il passaggio in Ducati ufficiali, sponsorizzata da Monster Energy? Al momento pare di sì, ma lo sapremo solo tra qualche mese.