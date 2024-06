Addio Marquez, sostituto già scelto: è una sorpresa assoluta

Si infiamma il mercato piloti della Moto GP per la stagione 2025: sorprende la mossa che potrebbe coinvolgere anche indirettamente Marquez

La stagione 2024 del campionato di Moto GP ha visto concludersi il suo primo terzo con il Gran Premio del Mugello come ultima tappa corsa fino ad ora. Nel GP d’Italia si è imposto il nostro connazionale Francesco “Pecco” Bagnaia sulla Ducati inorgogliendo tutto il mondo delle corse tricolori. Ora che si stanno svolgendo alcune settimane di riposo prima della prossima gara ad Assen in Olanda, è il momento giusto per soffermarsi sulle prossime mosse nel mercato piloti.

La prossima settimana ci sarà l’atteso weekend in terra olandese che è sempre molto seguito per la sua spettacolarità, ma nel mentre in questo periodo di sosta sono proseguite le trattative relative agli spostamenti potenziali di svariati piloti in vista dell’anno prossimo. Nel 2025 infatti ci saranno tanti scambi importanti con diversi protagonisti del Mondiale che possono finire con il cambiare sella in vista della nuova stagione di corse.

Le mosse più importanti le ha certamente Ducati ufficiale ed Aprilia che hanno rispettivamente ingaggiato per il prossimo motomondiale Marc Marquez e Jorge Martin.

Mercato piloti in Moto GP: Miller seguito dal team Gresini per far coppia con Alex Marquez

Secondo quanto riportato dal media ‘GPOne’, il team Gresini starebbe seguendo Jack Miller per la prossima stagione di corse. Il 2025 sarà un anno in cui cambieranno molte cose nel roster dei piloti di Moto GP con ad esempio un fenomeno come l’otto volte campione del Mondo, Marc Marquez che farà squadra con Bagnaia in Ducati. Questa sarà una delle migliori coppie di sempre e tanti tifosi hanno enormi aspettative.

Nel mentre Jack Miller sta cercando una nuova sistemazione dopo che si è avverata la separazione con la KTM. Sulle sue tracce si registra l’interessamento del team italiano Gresini che ha appunto appena perso Marc Marquez. Il pilota australiano ha quindi l’occasione di ripartire subito e non rischiare di restare fermo per la prossima stagione.

Nel caso in cui la trattativa tra le parti dovesse davvero andare in porto Miller andrebbe così a fare coppia con l’altro Marquez, quel fratello minore che di nome fa Alex e dal quale ci si aspetterebbe di più. I due infatti al momento sono compagni di squadra nel team Gresini che vorrebbe mantenere in scuderia almeno il più giovane tra i due spagnoli andando a proporre un rinnovo di contratto nel corso di questi ultimi mesi di stagione 2024.