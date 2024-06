Copa America, la Colombia vola sul mancino di James

Non poteva andare meglio nella notte l’esordio della Colombia nella Copa America 2024. Nell’esordio all’NRG Stadium di Houston in Texas, in uno stadio completamente “amarillo”, i Cafeteros hanno vinto contro il Paraguay. Una gara che ha visto la Colombia dominare soprattutto il primo tempo e tanto è bastato per dominare l’Albirroja. La squadra del CT Nestor Lorenzo fa festa e manda un segnale alle grandi favorite: la Colombia c’è, anche se deve fare i conti con qualche calo di concentrazione e un piccolo problema muscolare…

Nel segno di James Rodriguez…

Passano gli anni e passano le stagioni, ma la Colombia può contare ancora sul talento cristallino di James Rodriguez. L’ex Real Madrid a 32 anni, suo malgrado, vede la sua carriera nei club andare in calando (oggi gioca nel San Paolo in Brasile). Ma, questa notte, si è reso protagonista di una prestazione da vero leader, vero capitano e vero numero 10. L’ex stella della Casa Blanca si è distinto soprattutto al suo talento puro.

Il suo sinistro ha acceso la Colombia nel primo tempo con due assist: prima con Daniel Munoz e Poi Jefferson Lerma. E il suo talento ha contribuito a tenere il Paraguay lontano dalla porta di Vargas per buona parte del tempo.

Il “Diez” è uscito tra gli applausi dello stadio completamente, o quasi, ricoperto di maglie gialle dei tifosi colombiani.

Lerma, Rios, Enciso: la Copa America mette i suoi gioielli vetrina

Se dalla parte della Colombia, le due facce della medaglia sono: James ha brillato e Luis Diaz ha sparato a salve. Oltre loro hanno brillato i due mediani Jefferson Lerma e Richard Rios. Il 30enne mediano del Crystal Palace ha ribadito di essere un pilastro insuperabile e utile, e soprattutto ha raddoppiato il punteggio per la Colombia. Richard Rios, classe 2000 del Palmeiras, ha fatto vedere tante bellissime cose, dominando il centrocampo in coppia con Lerma.

Dall’altra parte, nel deludente Paraguay, l’unico a rispondere le attese del pre partita è stato Julio Enciso. Il talento paraguaiano coltivato da Roberto De Zerbi al Brighton ha tenuto vive le speranze, almeno di pareggio, del Paraguay. Il giocatore del club inglese è stato il faro della squadra e ha segnato il gol che solamente nel punteggio ha riaperto la gara, ma è stato un grande gol (favorito dal solito errore di valutazione di Davinson Sanchez).

Grana Lucumí

In casa Colombia non tutto è oro quel che luccica. Infatti, i Cafeteros dopo 26 minuti hanno perso un pilastro della difesa come il bolognese Jhon Lucumí. Il giocatore rossoblù ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra. Un problema da valutare, ma che tuttavia non lascia sereno lo staff colombiano vista la reazione stizzita di Jhon dopo la sostituzione. Al suo posto si è visto il cagliaritano Yerry Mina, che è certamente un giocatore solido, cattivo, furbo ed esperto, ma non è affidabile quanto il giocatore del Bologna.