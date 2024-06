Copa America, stanotte c’è Cile-Argentina

Stanotte alle tre al MetLife Stadium di East Rutherford si sfideranno a 8 anni di distanza dalla finale della Copa America del Centenario Argentina e Cile. Scaloni dopo il 2-0 contro il Canada vuole provare a centrare l’aritmetica qualificazione ai quarti. Dovrà però sciogliere il dubbio amletico in attacco, Lautaro o Alvarez: “La squadra ce l’ho già, però ai giocatori non l’ho ancora detto. Sarà simile all’altro giorno, vedremo se fare uno o due cambiamenti. Nell’ultimo allenamento decideremo. Schiereremo la formazione che meglio si adatterà agli avversari”.

Copa America, il Cile pensa a Messi

Dall’altra parte il CT Gareca ha parlato così della sfida a Messi: “Naturalmente, è necessario prendere le necessarie precauzioni. A questo proposito, sappiamo tutti quanto sia importante. In generale, non facciamo marcature personali, ma sì, beh, dobbiamo prendere precauzioni diverse per Messi. Ovunque ci si sposti, bisogna prenderlo, logicamente“.

Cile-Argentina, le probabili formazioni

Cile (4-2-3-1): Claudio Bravo; Mauricio Isla, Igor Lichnovsky, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Marcelino Núñez, Erick Pulgar; Víctor Dávila, Alexis Sánchez, Rodrigo Echeverría o Darío Osorio; Eduardo Vargas. CT: Ricardo Gareca.

Argentina (4-4-2): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás González; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez. CT: Lionel Scaloni.

Cile-Argentina la potrete seguire in diretta su Sportitalia, canale 60 DTT, sulla nostra app e sul nostro sito!