Esclusiva Si Fiorentina, due offerte dal Qatar per Ikoné

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, il futuro di Ikoné potrebbe essere lontano da Firenze. Al momento però l’offerta dal Qatar non convince ancora.

Esclusiva, Ikoné verso il Qatar

Ecco la news: “Nei giorni scorsi vi avevamo preannunciato una possibile offerta dal Qatar per Jonathan Ikoné che evidentemente non è considerato incedibile dalla Fiorentina. Ci sono due strade da considerare, una porta all’Al Arabi di Verratti e l’altra all’Al-Duhail che ha accolto da poco Luis Alberto e che è allenato da Galtier. Una delle due soluzioni può essere valida, a Ikoné è stato proposto un super ingaggio ma – come spesso avviene in questi casi – sul cartellino non vorrebbero andare oltre i 7-8 milioni mentre la Fiorentina ne chiede almeno un paio in più di base fissa più bonus. Ci sono comunque i margini per arrivare a un accordo anche perché Ikoné ha dato il via libera al trasferimento“.

Ecco il tweet: