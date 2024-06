Euro2024, oggi l’epilogo dei gironi C e D

Dopo le serate di domenica e lunedì, la fine della fase a gironi di Euro2024 subirà una forte accelerazione tra oggi e domani. Conosciute le prime classificate dei gironi A e B, Germania, Svizzera, Spagna e Italia, oggi alle 18 e alle 21 si giocheranno le quattro gare dei gironi C e D. Ordine cronologico che non rispetterà quello alfabetico dei giorni. Alle 18, infatti, sarà il turno del gruppo D con Olanda-Austria e Francia-Polonia.

Alle 21, invece, ecco le due decisive sfide del girone C con Inghilterra-Slovenia e Danimarca-Serbia.

La situazione del gruppo C

L’Inghilterra, dopo la deludente prestazione contro la Danimarca, cerca il punto della certezza matematica del passaggio del turno. La Slovenia, avversario della Nazionale dei Tre Leoni, con un punto potrebbe anche pensare di essere tra le migliori terze. Tuttavia, la possibilità di uno sgambetto all’Inghilterra è ghiottissima.

Dall’altra parte, la Serbia e la Danimarca si giocano il tutto per tutto. Un pari rischia potrebbe essere utile solo ai danesi. Ma i serbi giocheranno all’arma bianca alla ricerca della prima vittoria nel torneo. Nel frattempo, le prestazioni della Nazionale danese stanno andando in crescendo e il CT Hjulmand spera di trovare finalmente anche la prima vittoria, magari per prendersi addirittura il primo posto nel girone?

La situazione:

Inghilterra 4 Danimarca 2 Slovenia 2 Serbia 1

La situazione del girone D

Meno intricata la situazione del gruppo D. La Polonia, ultima con 0 punti, è già fuori dal torneo. Non dovrebbero dunque esserci problemi per la Francia per portare a casa la matematica certezza del passaggio del turno. Per il primo posto invece bisognerà guardare a quello che accade nella gara tra Olanda e Austria.

Gli Austriaci hanno una grande possibilità di passare come una delle migliori terze avendo 3 punti e una differenza reti positiva. Tuttavia, cercheranno ovviamente di superare l’Olanda, perché esiste la possibilità che con la vittoria e un contemporaneo pareggio della Francia possa portare l’Austria addirittura al primo posto.

La situazione: