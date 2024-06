Lite pesantissima Hamilton-Alonso: rivelazione shock

Alta tensione e lite che ha visto come protagonisti Lewis Hamilton e Fernando Alonso, rivelazione shock: arrivano ulteriori dettagli

Scosso il mondo della F1 da un retroscena che spunta fuori dopo tantissimi anni di distanza. Sono passati esattamente 17 anni dalla stagione 2007 della Formula 1. Il campionato mondiale venne vinto dalla Ferrari di Kimi Raikkonen che riuscì a trionfare per un solo punto di differenza. Anche se, a dire il vero, quell’anno viene ricordato principalmente per la fine del rapporto che vide come protagonisti due piloti ancora in attività: stiamo parlando di Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

I due sono stati compagni di squadra nella McLaren quando, ad un certo punto, qualcosa tra loro si è rotto. A rivelare il tutto ci ha pensato l’ex meccanico della scuderia britannica, Marc Priestley. Le sue dichiarazioni hanno creato un vero e proprio “terremoto” all’interno della Formula 1. A quanto pare l’ex capo della squadra, Ron Dennis, favorì il pilota inglese nella disputa interna avuta con il collega spagnolo.

Una vicenda che fece infuriare lo stesso Alonso che, dopo solamente un anno, decise di lasciare la McLaren per ritornare nuovamente in Renault. Non è affatto un mistero che il rapporto tra i due piloti, sin dall’inizio, è stato molto complicato per via della loro rivalità in pista. Nel frattempo Priestley ha confermato le voci di questi ultimi anni: ovvero che Dennis ha aiutato molto Hamilton rispetto ad Alonso. Ne ha parlato nel corso di una intervista rilasciata a “MarcaMotor”.

Rottura Hamilton-Alonso, Priestley conferma: “Ecco cosa successe…”

All’epoca dei fatti la McLaren doveva istituire un pilota numero 1 e numero 2. Anche se, tutto questo, non era mai stato scritto nei contratti. Problemi che sono nati, appunto, grazie anche ai vertici che rappresentavano la scuderia. In molti sospettavano che si trattasse di questo, ma una vera e propria conferma non c’è mai stata. Finita qui? Neanche per sogno visto che Priestley ha ricordato anche un altro particolare episodio.

Queste sono alcune delle sue parole: “A Monaco i piloti si urlavano addosso durante la gara. Quell’anno entrambi lottavano per la supremazia in pista. Tanto è vero che la situazione degenerò completamente“. A mettere altro fuoco ci pensò lo stesso Dennis che favori, appunto, Hamilton a discapito di Alonso che andò su tutte le furie che era giunto nel nuovo team dopo aver vinto ben due titoli con la Renault.