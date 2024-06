Polverone alla Ferrari: “Sainz fa quello che gli pare”

Polverone in casa Ferrari, le ultime dichiarazioni non lasciano spazio a dubbi: “Carlos Sainz fa quello che gli pare”

Anche l’ultimo Gran Premio di Spagna è stato completamente da dimenticare per la Ferrari. A Maranello non si può festeggiare visto che entrambi i piloti sono usciti fuori dal podio. Nel circuito di Catalogna sono arrivati un quinto e un sesto posto, rispettivamente occupati da Charles Leclerc e Carlos Sainz. Anche se, quello che sta facendo discutere nelle ultime ore, è stato un episodio che non poteva affatto passare inosservato.

Ovviamente ci stiamo riferendo al contatto che ha visto, appunto, protagonisti i due piloti. Una mossa che ha scatenato una polemica non indifferente all’interno del team italiano. Tanto è vero che il “predestinato” monegasco non le ha mandate a dire al suo compagno di scuderia. Mentre c’è anche chi ha tentato di minimizzare l’accaduto come il team principal della ‘Rossa’, Frederic Vasseur.

In merito a questa vicenda ha voluto esprimere il proprio pensiero Matteo Bobbi. L’ex pilota ed attuale commentatore sportivo di ‘Sky’ ha condiviso l’opinione del dirigente francese su questo spiacevole episodio.

Ferrari, scintille tra Leclerc e Sainz: Bobbi fa punto della situazione

Per Matteo Bobbi non ci sono dubbi: “Concordo sia con il pensiero di Leclerc che con quello di Vasseur. Il primo, da pilota, non ha rispettato un ordine che era stato prestabilito nel corso del briefing. Anche perché il team principal, in questo caso, ha a disposizione tutti i dati per poter conoscere la situazione. La classifica, senza lotta, non sarebbe affatto cambiata”.

Successivamente, però, il discorso si è orientato verso Carlos Sainz. Non è affatto un mistero che, quest’ultimo, al termine della stagione lascerà la Ferrari per fare posto a Lewis Hamilton. Lo spagnolo, secondo Bobbi, può fare “quello che gli pare” visto che non sarà più legato al team della Rossa.

Subito dopo la fine del Gran Premio il monegasco ha puntato il dito contro il suo compagno di scuderia per non aver rispettato l’accordo che era stato stabilito prima della gara. Anche perché quel contatto ha danneggiato la sua ala, tanto da compromettere le possibilità di ottenere un risultato migliore.

Non dello stesso parere, appunto, Vasseur che ha cercato di deviare il discorso e minimizzare sull’incidente: “Il contatto non ha influenzato l’andamento della gara. La strategia è stata il fattore determinate“.