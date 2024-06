Copa America, le gare della notte: in campo il Girone B

Prende il via il Girone B della Copa America. A mezzanotte al Allegiant Stadium di Paradise in Nevada si sfideranno Ecuador e Giamaica. La prima giornata ha visto entrambe le formazioni uscire sconfitte. Ma se per la Giamaica il ko contro il Messico era prevedibile, quello dell’Ecuador contro il Venezuela è stato inaspettato. L’espulsione di Enner Valencia ha pesato alla lunga con la Tricolor che dopo aver trovato il vantaggio è crollata nel finale. La Giamaica invece si era illusa al gol di Antonio poi annullato. Capitolando successivamente alla conclusione da fuori di Arteaga.

Copa America, alle 3 Venezuela-Messico

Alle 3 poi scenderanno in campo a Inglewood le vincenti della prima giornata Venezuela e Messico. La Vinotinto ha dimostrato carattere nella prima giornata e in caso di successo potrebbe guadagnare una clamorosa qualificazione con un turno d’anticipo. Dall’altra parte, il Messico dovrà migliorare la deludente prestazione dello scorso turno soprattutto Santiago Gimenez, pericoloso in una sola occasione. La Verde ha trovato il successo ma non ha convinto del tutto. Tutto pronto quindi per lo spettacolo del Gruppo B della Copa America pronto a riprendere il via anche per la seconda giornata qui su Sportitalia….

Le probabili formazioni del gruppo B

Ecuador: A. Domínguez; A. Preciado, F. Torres, W. Pacho Tenorio, P. Hincapie; A. Franco, M. Caicedo; J. Yeboah, R. Paez, J. Sarmiento; E. Valencia.

Giamaica: J. Waite; D. Lembikisa, D. Bernard, E. Pinnock, G. Leigh; B. Reid, K. Palmer, J. Latibeaudiere, D. Gray; S. Nicholson, M. Antonio.

Venezuela (4-2-3-1): Romo; Gonzalez, Ferraresi, Osorio, Navarro; Martinez, Herrera; Machis, Casseres, Soteldo; Rondon. Ct: Batista.

Messico (4-2-3-1): J. Gonzalez; Sanchez, Montes, Vasquez, Arteaga; E. Alvarez, Chavez; Antuna, Pineda, Quiñones; Santiago Gimenez. Ct: Lozano.

Ecuador-Giamaica e Venezuela-Messico le potrete seguire in diretta su Sportitalia, canale 60 DTT, sulla nostra app e sul nostro sito!