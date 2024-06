Esclusiva SI Fiorentina, si accelera per Moise Kean

La Fiorentina accelera su Moise Kean, e prova chiudere l’operazione in pochissimi giorni per l’attaccante della Juventus. Raffaele Palladino spinge per avere il centravanti che avrebbe voluto anche in gennaio al Monza. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti i viola sarebbero pronti a mettere sul piatto 15 milioni di euro per l’attaccante cresciuto nelle giovanili della Juve.

Kean, in uscita dalla Juventus, ha dato il suo benestare all’operazione e le due società, Fiorentina e Juve potrebbero accelerare in queste ore. La Fiorentina, acquistando l’attaccante prima del 30/06, risparmierebbe qualche milione.

Il centravanti azzurro, ricordiamo, ha ancora un anno di contratto coi bianconeri.