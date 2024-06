Juve, l’ipotesi contropartita nei contatti con il Nizza

Il Nizza ha aperto alla possibilità di inserire nell’affare Thuram una contropartita tecnica: a condizione che sia un giovane da poter lanciare, nell’ottica di rivendita che in qualche modo potrebbe tornare utile anche alla Juve. Giuntoli avanza sul figlio d’arte e il prossimo colpo in mezzo al campo sembra essere sempre più vicino: anche se bisogna ancora superare le distanze tra richiesta e offerta, per via di una differenza attorno ai 5-6 milioni di euro. Incanalato anche il colpo Thuram, Giuntoli prova a comprendere quali altre cessioni può portare a termine per presentarsi al tavolo della trattativa con l’Atalanta con una proposta credibile per Koopmeiners, forte del gradimento del calciatore. Huijsen può diventare una pedina di scambio ma serve una considerazione vicina ai 30-35 milioni che chiede la Juve, che non ha alcuna intenzione di deprezzare uno dei suoi talenti più cristallini. Qualcosa si muove anche attorno a Miretti, che ha diverse richieste di prestito ma potrebbe anche lasciare a titolo definitivo per una proposta convincente: la Juve spera che sia proprio il Bologna a prendere in considerazione l’idea di sostituire l’infortunato Ferguson con Miretti, così da aprire anche il dialogo per Calafiori: ma per adesso il club emiliano non sembra intenzionato ad ammorbidire la propria posizione nei confronti dei bianconeri, risentito da quando la Juve gli ha soffiato Thiago Motta.





Giovanni Albanese