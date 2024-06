Nadal distrugge Sinner: l’annuncio travolge il tennis, che stoccata

Stoccata tremenda da parte dell’allenatore Toni Nadal nei confronti di Jannik Sinner: l’annuncio travolge il tennis, tifosi increduli

Il 2024 è stato fin qui un anno di grandi soddisfazioni per Jannik Sinner che pochi giorni fa ha conquistato anche l’Halle Open battendo in finale il polacco Hurkacz, riuscendo a vincere per la prima volta un torneo da quando è divenuto il numero uno al mondo.

Il tennista azzurro, però, non vuole fermarsi e si sta già preparando per i prossimi due importanti impegni, ovvero lo Slam di Wimbledon e soprattutto le Olimpiadi di Parigi che lo vedranno prendere parte per la prima volta in carriera ai Giochi Olimpici. Sinner ne ha fatta di strada in questi mesi ed ha conquistato con merito il primo posto del ranking ATP, mettendosi alle spalle gente del calibro di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, nonostante quest’ultimo lo abbia battuto di recente al Roland Garros.

La semifinale tra il tennista spagnolo e quello italiano in terra francese è stata una delle sfide più belle degli ultimi mesi e nonostante la sconfitta Sinner ha dimostrato, semmai ce ne fosse stato bisogno, di potersela giocare alla pari con tutti, promettendo vendetta a Wimbledon.

Tanto l’italiano quanto Alcaraz promettono fuoco e fiamme nel prossimo Slam ed in futuro e c’è divisione tra tifosi ed opinionisti sul chi sia il più forte. A questo quesito ha pensato di rispondere anche l’allenatore Toni Nadal, zio del grande Rafa, che ha rilasciato delle dichiarazioni che non possono fare felici Sinner ed i suoi tifosi, dato che ha espresso una netta preferenza per Alcaraz, ritenendolo superiore.

Sinner-Alcaraz, Nadal non ha dubbi: stoccata tremenda

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono senza alcun dubbio i migliori tennisti al mondo attualmente in circolazione. Rispettivamente primo e terzo nel ranking ATP, tanto l’azzurro quanto lo spagnolo regalano spettacolo quando sono in campo ed è sempre difficile prevedere chi tra loro due avrà la meglio quando si affrontano, sebbene l’ultimo confronto al Roland Garros abbia arriso all’iberico.

Vedendo i risultati ottenuti dai due negli ultimi mesi è davvero difficile dire chi dei due sia il più forte, ma Toni Nadal si è voluto sbilanciare. Ad ‘Eurosport’, lo zio di Rafa Nadal si è schierato dalla parte di Alcaraz, affermando come sia migliore di Sinner poiché quando è in campo fa più cose rispetto al tennista azzurro.

Nonostante abbia riconosciuto la forza ed il valore di Sinner, sottolineando come abbia un forte controllo, Nadal ha dichiarato come il connazionale iberico sia superiore a livello mentale: “Sinner ha un forte controllo, anche se penso che Alcaraz sia leggermente migliore in termini di mentalità. Entrambi sono ugualmente forti su tutte le superfici, perché il gioco si è uniformato”.

Parole che non possono non sorprendere i tifosi di Sinner che di certo non possono avere apprezzato le dichiarazioni di Nadal e si augurano che a Wimbledon il tennista azzurro possa avere la sua rivincita per confermarsi più forte.