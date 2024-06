Napoli, il primo vero giorno di Antonio Conte in azzurro

Antonio Conte e il Napoli è, con tutto il rispetto di tutte le altre novità estive della Serie A, la storia dell’estate. Il tecnico più desiderato in Italia sulla panchina della società partenopea.

Un colpo da novanta per Aurelio De Laurentiis che, dopo gli errori del post Spalletti, apre il portafoglio e si porta a casa forse il meglio che ci fosse su piazza. Il tecnico pugliese, che ha in bacheca quattro scudetti (tre con la Juventus e uno con l’Inter) e una Premier League col Chelsea, è probabilmente uno dei tecnici più vincenti che si siano mai seduti sulla panchina del Napoli. E oggi farà il suo esordio pubblicamente come nuovo allenatore azzurro.

La presentazione di Antonio Conte a Napoli

Oggi, infatti, alle 15:15 in diretta su Sportitalia, nella cornice Teatro di Corte del Palazzo Reale a Napoli, l’allenatore salentino insieme al presidente Aurelio De Laurentiis verrà presentato come nuovo tecnico azzurro. Per l’occasione il teatro si trasformerà in una mega sala stampa. Saranno presenti oltre 100 giornalisti per accogliere le prime parole di Antonio alla guida dei partenopei.

Conte e famiglia (la moglie Elisabetta e la figlia Vittoria) intanto sono giunti ieri in città e hanno alloggiato al Parkers’. É stato il primo vero contatto del mister con la città, dopo che la firma dell’accordo che lo lega al Napoli a partire da lunedì fino al 2027 lo ha firmato in quel di Roma, negli studi della FilmAuro.

Ieri vertice di mercato con Manna

Ieri, intanto, all’Hotel Britannique, Antonio Conte ha partecipato a un vertice di mercato del Napoli con il DS Manna. All’incontro è intervenuto anche l’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi. L’argomento che riguarda le volontà del capitano partenopeo non è stato approfondito, ma una volta finito l’Europeo dell’Italia ci sarà un chiarimento definitivo. Conte spinge per la permanenza, ma per ora non ci sono segnali che vadano in questa direzione.