Esclusiva Si Napoli, nessuna novità per Di Lorenzo

Oggi il Napoli ha incontrato Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo. Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, non ci sarebbero novità per il futuro del terzino.

Esclusiva Si, la news su Di Lorenzo

Ecco la news: “Vertice di mercato oggi a Napoli, alla presenza di De Laurentiis, Conte, Manna e di Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo. A scanso di equivoci possiamo dire che l’argomento legato al terzino è stato appena sfiorato per due minuti, dovremmo aggiungere quasi totalmente ignorato. In questo momento la priorità è quella di lasciare tranquillo Di Lorenzo impegnato all’Europeo con la Nazionale di Spalletti. Ma possiamo aggiungere che al momento le parti restano su posizione opposte: il club vuole che l’ex Empoli resti, il diretto interessato non cambierà idea e insisterà per andare alla Juventus. Ci saranno altre puntate…“.