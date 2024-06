Trenta milioni di euro all’anno: così lo rubano alla Ferrari

Si complica tutto per la Ferrari per la prossima stagione: un grande obiettivo rischia di saltare. Le ultime

Dopo il disastro di Montreal, la Ferrari non è riuscita a riscattarsi in quel di Barcellona, finendo fuori dal podio a fronte dell’ennesimo successo della Red Bull che torna a prendere il largo con Verstappen nella classifica piloti.

Leclerc e Sainz, non solo hanno chiuso la gara rispettivamente al quinto ed al sesto posto, ma si sono anche scontrati pubblicamente al termine del GP a causa di un contatto avvenuto durante la gara. Il monegasco ha accusato il compagno di squadra di aver tentato una manovra ardita che gli ha rovinato,di fatto, la gara. Sainz, dal canto suo, ha rispedito le lamentele al mittente.

Delusione e frustrazione, dunque, in casa Ferrari dove sembrava essere tornato l’entusiasmo dopo la vittoria di Monaco. Sono bastati, invece, altri due GP a far tornare tutti con i piedi per terra. Le brutte notizie per la Rossa, tuttavia, non arrivano soltanto dalle piste ma anche dal mercato visto che, secondo quanto riportato da Don Balon, si è complicata e non poco la trattativa per portare Adrian Newey a Maranello.

Ferrari, si complica l’arrivo di Newey: le ultime

Nel corso di questi anni uno dei segreti per il successo della Red Bull è stato senza ombra di dubbio Adrian Newey. Sono stati molti i team che si sono interessati a lui quando ha annunciato l’addio alla Red Bull al termine della stagione, tra questi la Ferrari.

Newey ha ritenuto concluso il proprio ciclo nel team anglo-austriaco che ha dovuto prendere atto della sua decisione. La Ferrari ci sta provando a prenderlo, una suggestione questa, però, già praticamente sfumata, almeno secondo il noto sito spagnolo Don Balon, stando al quale l’ingegnere britannico sarebbe ad un passo dal firmare con l’Aston Martin che non ha voluto badare a spese per scipparlo alla concorrenza.

Il team di Lawrence Stroll è pronto a fargli firmare un ricchissimo contratto da 30 milioni di euro a stagione, offerta impareggiabile per la Ferrari che è costretta a virare su altri obiettivi. A favorire, il possibile approdo di Newey alla Aston Martin è la presenza di Fernando Alonso che ha sempre speso belle parole per l’ingegnere, sottolineando come sarebbe un privilegio averlo nel proprio team

Un colpo durissimo, invece, per la Ferrari avrebbe voluto dalla sua uno come Newey nell’anno in cui Lewis Hamilton entrerà a far parte della sua scuderia. Dopo il GP di Barcellona, altra notizia negativa per la Rossa che deve fare già i conti con il possibile addio dello storico dt Enrico Cardile che potrebbe unirsi anche lui all’Aston Martin.