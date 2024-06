Copa America, in campo il gruppo C: attesa per Usa e Uruguay

Dopo lo spettacolo della prima giornata tornano in campo Stati Uniti e Uruguay. Le forze principali del Gruppo C della Copa America affronteranno rispettivamente Panama e Bolivia e in caso di doppio successo accederebbero entrambe agli ottavi dovendosi poi giocare il primo posto all’ultimo turno.

Copa America, Team Usa atteso alla prova della verità

Nella prima giornata Team Usa ha regalato spettacolo trascinato da uno strepitoso Cristian Pulisic. Capitan America ha sbloccato il match con la Bolivia in avvio per poi servire a Balogun la palla del definitivo 2-0. Nella sfida di mezzanotte contro Panama ci si aspetta la naturale conferma dei ragazzi di Berhalter con Ricardo Pepi e Tim Weah alla ricerca del primo timbro in Copa America.

Le probabili scelte di Thomas e Berhalter:

PANAMA (5-4-1): Mosquera; Murillo, Farina, Cordoba, Miller, Davis; Rodriguez, Welch, Carrasquilla, Barcenas; Fajardo. CT: Thomas Christiansen.

USA (4-3-3): Turner; Scally, Ream, Richards, A. Robinson; Reyna, Musah, McKennie; Weah, Balogun, Pulisic. CT: Gregg Berhalter.

L’Uruguay del Loco cerca conferme

Alle 3 poi scenderà in campo l’Uruguay del Loco Marcelo Bielsa. Nella prima giornata si è visto un super Araujo e nel finale si è sbloccato anche Darwin Nunez. La celeste è stata sicuramente la nazionale più brillante fin ora in questa Copa America e contro la Bolivia vorrà blindare la qualificazione ai Quarti di Finale….

Le probabili scelte di Bielsa e Zago:

URUGUAY (4-2-3-1): Rochet; Vina, Olivera, R.Araujo, Nandez; Ugarte, Valverde; de Arrascaeta, Pellistri, Araujo; Nunez. CT: Marcelo Bielsa

BOLIVIA (3-1-4-2): Viscarra; Sagredo, Hquin, Sagredo; Justiniano; Medina Roman, Saucedo, Tome, Fernandez; Menacho, Bruno Miranda. All. Zago

Panama-Usa e Uruguay-Bolivia le potete seguire in diretta su Sportitalia, canale 60 DTT, sulla nostra app e sul nostro sito!