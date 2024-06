ESCLUSIVA SI Il Milan osserva il Golden Boy belga Delorge

Il mercato del Milan entra nel vivo e la questione attaccante è il tema caldo, con il nome di Romelu Lukaku che è tornato ad essere caldo in chiave rossonera. La dirigenza del Diavolo però non si ferma ai rinforzi per l’immediato e guarda invece anche al futuro, monitorando proprio in Belgio uno dei prospetti più interessanti mostrati in questa stagione dalla Jupiler Pro League.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia infatti, in 4-5 occasioni nel corso di questa stagione alcuni emissari del Milan si sono recati alle partite del Sint–Truiden per osservare in particolare il centrocampista classe 2004 Mathias Delorge. Ha 19 anni ma a giugno è stato convocato per l’Under 21 del Belgio, è mancino e gioca in posizione centrale, davanti alla difesa o come mezz’ala. In patria assicurano che il futuro per lui sia con la squadra maggiore dei Diavoli Rossi. Al momento non si registra nessun approccio diretto con l’entourage o con il club, ma soltanto un apprezzamento.

Il talentino è in lizza per il premio Golden Boy 2024, attualmente secondo i dati di Benchmark è nella lista dei migliori 100 talenti Under 21 in Europa.