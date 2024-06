La firma sul contratto non basta: riecco Sainz

Il rinnovo può non bastare al pilota per restare nel suo team. Spunta di nuovo il nome di Carlos Sainz per sostituirlo

Il mercato dei piloti in Formula 1 in vista della prossima stagione si preannuncia molto intenso. Il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari è destinato ad essere solo la punta dell’Iceberg considerato che sono ancora tanti i piloti che non hanno preso una decisione sul loro futuro.

Tra questi vi è Carlos Sainz che sta sfogliando la margherita cercando di capire quale possa essere la sua soluzione più a lui congeniale. Il pilota spagnolo piace molto all’Audi che lo vuole alla Sauber con un anno di anticipo in vista del suo debutto in Formula 1 a partire dal 2026.

Alpine, la Mercedes e la Williams sono a loro volta interessate all’attuale secondo pilota della Ferrari. Il sogno di Sainz, però, sarebbe stato quello di correre per la Red Bull ma tale ambizione, almeno per il momento, sembrerebbe destinato a restare tale. Mentre Verstappen ha già fatto sapere di voler restare nel team campione del mondo spegnendo tutte le voci sul suo futuro, il rinnovo per due stagioni di Sergio Perez ha quasi chiuso del tutto le porte ad un passaggio di Sainz

Tuttavia, il pilota spagnolo può ancora sperare. Secondo quanto riportato dal sito andaluso Estadio Deportivo, infatti, la Red Bull non sarebbe soddisfatta dei risultati di Checo ed il team starebbe tornando a pensare proprio a Sainz per sostituire il pilota messicano

Formula 1, intrigo Sainz: spunta un’ipotesi clamorosa

A distanza di alcuni mesi dal suo addio alla Ferrari per lasciar spazio a Lewis Hamilton, Carlos Sainz non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Come già sottolineato, il pilota spagnolo piace a molti team e, di recente, anche il team Alpinesi è mosso in maniera concreta con Flavio Briatore nuovo consulente operativo del team.

Ad oggi, secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, il team Alpine sarebbe in vantaggio sulla Williams e sull’Audi nella corsa a Sainz che, tuttavia, sarebbe tornato in orbita Red Bull. Nonostante abbia rinnovato il contratto di Sergio Perez per altre due stagioni, il team austriaco non sarebbe soddisfatto dei risultati ottenuti dal pilota messicano che potrebbe clamorosamente essere messo alla porta.

Nel caso in cui Checo dovesse ricevere il benservito da parte della Red Bull, allora Sainz potrebbe tornare a sperare di correre per il team anglo-austriaco che, prima del rinnovo di Perez, aveva pure espresso interesse per lo spagnolo. Considerata tale possibilità, Sainz potrebbe ora prendersi altro tempo prima di decidere il proprio futuro, tenendo ancora per un po’ tutti sulle spine in quella che è divenuta una vera e propria telenovela.