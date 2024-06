Leclerc-Hamilton da brividi: Charles ha confessato tutto

Charles Leclerc si è confessato ai microfoni di Sky Sports, svelando un retroscena sul futuro compagno di squadra Lewis Hamilton

Qualcuno già sostiene – forse troppo maliziosamente – che i due faranno la fine di Ayrton Senna ed Alain Prost: separati in casa per colpa dell’eccessiva ambizione personale. Oppure che conviveranno mal sopportandosi a vicenda, come sarebbero accreditati a fare Pecco Bagnaia e Marc Marquez l’anno prossimo in Ducati. In attesa che la presenza nello stesso box porti a qualche verità inconfutabile, Charles Leclerc lancia segnali distensivi verso il grande campione che arriverà in Ferrari nel 2025.

L’annuncio di Lewis Hamilton in Ferrari – una vera e propria bomba lanciata il 1 febbraio scorso, a poche settimane dal via della nuova stagione – ha intanto prodotto l’addio di Carlos Sainz alla Rossa. In scadenza di contratto come il suo compagno di scuderia, lo spagnolo ha di fatto lasciato il posto al britannico per l’anno che verrà. Contestualmente Ferrari ha rinnovato l’accordo col 26enne monegasco, ufficializzando la squadra per il 2025.

Ecco che allora, nello stesso box, Leclerc ed Hamilton si daranno battaglia sia per la supremazia interna al team, sia – e questo è il più grande auspicio di tutti i tifosi del Cavallino – per la lotta al titolo mondiale piloti.

Ma cosa sta succedendo, intanto, tra i due piloti, ancora appartenenti a diverse scuderie? È stato lo stesso Leclerc, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sports, a svelare gli argomenti di discussione più gettonati tra lui e il sette volte campione del mondo in occasione dei tanti incroci all’interno del paddock.

Leclerc, la confessione su Hamilton: “Ecco di cosa parliamo”

“L’arrivo di Hamilton in Ferrari è una parte molto limitata delle nostre discussioni perché ovviamente lui è ancora concentrato al 100% sulla sua stagione di quest’anno in Mercedes. Quindi non possiamo ancora parlare di tutto“, ha ammesso il monegasco nel corso dell’intervista.

“Vi dico che l’80% o il 90% delle cose di cui parliamo riguarda più che altro cose private: come va la vita, la musica e tutto questo genere di cose, il che è sempre piacevole“, ha aggiunto Leclerc.

Rispondendo poi a domande più specifiche sull’approdo di un campionissimo come il nativo di Stevenage all’interno del ‘suo’ team, il pilota ha poi aggiunto: “È un’enorme opportunità poter imparare dai migliori di sempre. Oltre che una grande motivazione per dimostrare di cosa sono capace. Sono davvero entusiasta di questa nuova sfida e abbiamo anche un ottimo rapporto”, ha concluso Leclerc.