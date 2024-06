Lutto nel mondo dello sport: la notizia lascia senza fiato

Un gravissimo lutto ha colpito, nelle ultime ore, il mondo dello sport italiano: una notizia che ha lasciato tutti i tifosi senza fiato

È arrivata una di quelle notizie che mai nessuno avrebbe voluto dare e che colpisce il mondo dello sport italiano. Il suo cuore ha smesso di battere, per sempre, all’età di 57 anni mentre si trovava in vacanza in Sardegna. Per Roberta Guaineri, assessore allo Sport del Comune di Milano (nella prima giunta del sindaco Giuseppe Sala), non c’è stato assolutamente nulla da fare.

In molti la ricordano per essere stata proprio lei, in prima persona, a seguire la corsa alla candidatura olimpica per ospitare i giochi invernali di Milano-Cortina nel 2026. Uno stimato avvocato che lavorava nello studio Nctm, la sua più grande passione era appunto lo sport che praticava in prima persona andando in bici. Una passione che, successivamente, ha saputo trasformare in impegno politico.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente sui social network. Un colpo al cuore per il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, che sotto shock ha voluto ricordarla in questo modo: “La notizia della morte ci ha lasciato senza fiato. La riconoscenza per quello che ha fatto non sarà mai abbastanza. C’era grande riservatezza sulle condizioni di salute, fino alla fine ha fatto vedere di essere operativa e presente. Voglio ricordarla per quanto sia stata importante nel preparare la candidatura per i Giochi di Milano-Cortina”.

Lutto nello sport, addio a Roberta Guaineri: il ricordo di Sala

Un dolore enorme che ha colpito soprattutto chi collaborava a stretto contatto con lei come Giuseppe Sala. L’attuale sindaco di Milano l’ha voluta ricordare sulle sue pagine social postando uno scatto di loro due insieme. Uno in particolare: quello durante i festeggiamenti dopo aver vinto la candidatura per ospitare i giochi invernali.

Sala nel suo post precisa che non ha perso solamente una collaboratrice, ma soprattutto una amica. “E’ stata Assessora nella mia prima giunta, ma il nostro è stato molto di più di un rapporto professionale. Pochi mesi fa eravamo stati insieme a Siena per una gara ciclistica, 10 giorni fa era venuta a Palazzo Marino dove mi aveva parlato dei suoi problemi di salute”.

Secondo quanto riportato da più fonti pare che la Guaineri, mentre si trovava appunto in vacanza, sia stata colta da un malore improvviso che non le avrebbe lasciato scampo. La redazione di ‘Sportitalia’ si stringe attorno al dolore che, in questo momento, la sua famiglia, amici e parenti stanno provando.