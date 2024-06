Uruguay-Bolivia, le probabili formazioni: la Celeste per il bis

Uruguay e Bolivia scendono in campo questa notte (ore 03:00) per la seconda giornata della fase a gironi della Copa America. Di seguito le probabili formazioni della sfida: per l’Uruguay Nunez sarà supportato dal tridente della trequarti composto da Pellistri, De Arrescaeta e Araujo. La Bolivia fa tanto riferimento sul duo offensivo formato da Ramallo e Miranda.

LE PROBABILI FORMAZIONI

URUGUAY (4-2-3-1): Rochet; Nandez, R. Araujo, Olivera, Vina; Valverde, Ugarte; Pellistri, De Arrascaeta, M. Araujo; Nunez.

BOLIVIA (3-1-4-2): Viscarra; Je. Segredo, Haquin, Jo. Sagredo; Justiniano; Medina, Terceros, Saucedo, Villamil; Ramallo, Miranda