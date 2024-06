Copa America, Usa e Uruguay non deludono le attese

Cristian Pulisic chiama Maximiliano Araujo risponde. Stati Uniti e Uruguay rispettano il pronostico e battono rispettivamente Bolivia e Panama volando sulle ali di due grandi grandissime giocate. La Copa America vede quindi partire forte due delle squadre più attese.

Stati Uniti-Bolivia 2-0

Bastano meno di 200 secondi a Capitan America per caricarsi team Usa sulle spalle. Il Milanista incanta con un tiro a giro ma in generale regala giocate spettacolari e gesti da leader in abbondanza con tanto di assist per il 2-0 finale di Balogun. E’ Pulisic il miglior giocatore dei primi 4 giorni di Copa America. Un messaggio lanciato alle favorite, i padroni di casa ce la metteranno tutta per arrivare fino in fondo e coronare un sogno. Generosa la prova di Tim Weah, alti e bassi per McKennie, positivo Yunus Musah che entra in campo all’intervallo e regala quantità e qualità al centrocampo di Gregg Berhalter. Mentre Pepi gioca una manciata di minuti, si impegna ma pasticcia negli ultimi metri con un pizzico di sfortuna. Appunti da prendere verso Panama.

Uruguay-Panama 3-1

Panama gioca una partita gagliarda ma si arrende alla Celeste grazie a un’altro tiro a giro, quello super di Araujo. Il ventiquattrenne del Toluca piace molto a Pantaleo Corvino che vorrebbe portarlo a Lecce. Se qualcuno avesse avuto dei dubbi sarebbe già stato un folle vista la competenza del DS Salentino ma dopo l’autografo dell’Hard Rock Stadium di Miami adesso tutti sanno il perché. Nel finale si sblocca anche Darwin Nunez che segna un gol che sa di risposta ad un digiuno che poteva diventare maledizione prima che nel recupero prima Vina e poi il panamense Murillo firmino il 3-1 definitivo. Usa e Uruguay si scambiano le avversarie giovedì in attesa di trovarsi lunedì prossimo a Kansas City probabilmente per il primo posto del girone.

Francesco Letizia