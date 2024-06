Bufera in Formula Uno, rabbia Ferrari: la sentenza non lascia dubbi

Cresce la rabbia della Ferrari, cosa sta succedendo in Formula Uno: momento difficile per la Rossa che reagisce così

La fase iniziale della stagione, per la Ferrari, era stata piuttosto incoraggiante, con le vetture quasi sempre sul podio e le due vittorie ottenute a Melbourne e a Montecarlo. Addirittura, dopo il trionfo di Leclerc nel Principato e il terzo posto di Sainz nella stessa gara, si pensava che la Rossa potesse insidiare il primato della Red Bull.

Nelle due gare successive, è arrivata, invece, una vera e propria doccia fredda per le ambizioni del Cavallino rampante. Un weekend davvero da dimenticare a Montreal, in Canada, con il doppio ritiro di Leclerc e Sainz e le due vetture che per tutta la tre giorni avevano scivolato come sul ghiaccio. Non tanto meglio è andata a Barcellona, dove anche una strategia deficitaria ha lasciato i due al quinto e al sesto posto.

Non stanno funzionando gli ultimi aggiornamenti sulla vettura, la situazione è tale che per il momento, a livello di rapporti di forza in pista nell’ultimo mese, la McLaren è passata avanti e anche la Mercedes sta iniziando a recuperare. C’è da ritrovare quanto prima la competitività perduta, si torna subito in pista per i due weekend consecutivi in Austria e in Inghilterra. Chissà se ritroveremo una Ferrari con lo smalto mostrato in precedenza.

Dal canto suo, la Red Bull, in un momento di difficoltà, ha risposto. O per meglio dire, è stato Max Verstappen a ribadire la sua superiorità. Due vittorie autorevoli, per l’olandese, per staccare nuovamente la concorrenza in vetta alla classifica. Ma nei confronti della scuderia anglo-austriaca, arrivano delle critiche.

La Ferrari e i test della Red Bull, Vasseur non ci sta: lo sfogo del team principal

A manifestare un certo malumore è il team principal Ferrari, Frederic Vasseur, che ha contestato i test svolti dalla Red Bull a Imola pochi giorni prima della partenza per il circuito del Montmelò in Spagna.

Test per i quali la Red Bull aveva dichiarato di voler verificare con Verstappen il comportamento della vettura del 2022 sui cordoli rispetto a quella nuova. Prove consentite dal regolamento, ma sulle quali Vasseur si è espresso in questi termini: “E’ un approccio improntato sullo sviluppo – ha spiegato a ‘The-Race’ – La Red Bull ha svolto test all’interno del regolamento, ma si dovrebbero differenziare i test svolti tra i piloti titolari e quelli con i giovani“.