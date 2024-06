Oltre alla sfida dell’Italia, domani scenderà in campo anche la Germania per la sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2024. Avversaria sarà la Danimarca, ecco le probabili formazioni:

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

Danimarca (3-5-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Delaney, Eriksen, Højbjerg, Kristiansen; Højlund, Wind