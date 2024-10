Roma-Inter: Calhanoglu e Acerbi ko nel primo tempo

Venticinque minuti molto sfortunati per l’Inter in questo primo tempo della sfida di questa sera contro la Roma. Nel corso della prima frazione, infatti, Simone Inzaghi è stato costretto al doppio cambio per Calhanoglu e Acerbi. Difensore e centrocampista sono stati vittime entrambi di problemi muscolari che li hanno costretti a lasciare il campo.

Hakan Calhanoglu dopo 7 minuti ha cominciato ad accusare i primi problemi e ha chiesto il cambio, rimanendo in campo per attendere che Frattesi, suo sostituto, si scaldasse. Il turco ha lasciato il campo a causa di una contrattura alla coscia sinistra. Al suo posto quindi l’ingresso dell’ex Sassuolo e Barella spostato nella posizione di regista-vertice basso davanti alla difesa, in assenza sia di Zielinski che di Asllani.

Francesco Acerbi, a sua volta ha accusato un problema muscolare: anche per lui una contrattura si flessori della coscia mentre calciava il pallone. L’ex Lazio, al minuto 27, ha lasciato spazio a Stefan de Vrij.