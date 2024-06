La Federazione è furiosa, tutta colpa di Marcell Jacobs: l’ha fatta grossa

Marcell Jacobs fa arrabbiare la federazione e tutto lo sport italiano: ecco cosa è successo ad un mese dalle Olimpiadi di Parigi

Nell’anno delle tanto attese Olimpiadi, che si disputeranno a partire dal 26 luglio prossimo a Parigi, sta finalmente tornando ai propri livelli uno degli atleti su cui l’intero movimento sportivo italiano punta ciecamente. Parliamo di Marcell Jacobs, lo sprinter nato in Texas ma cresciuto a Desenzano del Garda.

Ancora sotto gli occhi di tutti il doppio trionfo recente di Jacobs agli Europei di atletica leggera tenutisi a Roma nell’ultimo mese. Il corridore azzurro si è fregiato della medaglia d’oro sia nei 100 metri maschili, sia nella staffetta 4×100, le sue specialità maggiori. Un ottimo viatico in vista dei giochi olimpici, dove Marcell sarà sicuramente tra i protagonisti più attesi.

L’intenzione di Jacobs è quella di bissare proprio i due successi nelle sue specialità, ottenuti nell’ultima olimpiade, quella di Tokyo 2020. La preparazione dell’azzurro sembra andare a gonfie vele, visto lo stato di forma ottimale. Ma nelle ultime ore Jacobs è finito nuovamente nella bufera per via di una decisione che in molti non hanno preso benissimo.

Il forfait di Jacobs fa infuriare il presidente della Fidal

Dopo aver impressionato anche al meeting di Turku, in Finlandia, vincendo la gara dei 100 metri con l’ottimo tempo di 9:92, Marcell Jacobs ha preso una decisione che non è piaciuta a molti. Il campione azzurro ha scelto di dare forfait all’ultimo minuto per i campionati Assoluti italiani, che si svolgeranno il 29-30 giugno prossimi a La Spezia.

Una rinuncia arrivata, a detta di Jacobs, per preparare al meglio le Olimpiadi di Parigi. Lo sprinter ha deciso di tornare in Florida, dove vive con moglie e figli, ed allenarsi con calma presso gli impianti americani, prima di volare direttamente in Francia per inseguire l’obiettivo di confermarsi come campione olimpico.

Decisione che non è stata accolta positivamente da Stefano Mei. Il presidente Fidal ha annunciato di essere deluso dall’atteggiamento di Jacobs, che inizialmente aveva confermato la partecipazione agli Assoluti per poi fare dietrofront: “Non ne sapevo nulla, nessuno mi ha consultato. Mi dispiace che Marcell non ci sia, ma ne prendo atto. Anche se a questo punto non sono nemmeno sicuro che il motivo sia quello di ritornare per un periodo in Florida. Promettere una cosa e poi farne un’altra non va proprio bene“.

Una nuova grana per Jacobs, che arriva nel momento più delicato della stagione, poco prima delle Olimpiadi. La speranza è che le critiche di Mei non scalfiscano la preparazione per le gare di Parigi, dove è atteso come favorito per bissare il titolo sui 100.