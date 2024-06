“La Red Bull prende Sainz”: annuncio bomba

Il futuro di Carlos Sainz continua a far parlare di sé, stavolta l’annuncio è di quelli clamorosi: c’entra la Red Bull!

Più passano i giorni e più il futuro di Carlos Sainz sta diventando un vero e proprio tormentone tra gli appassionati di Formula 1. Come noto, il pilota spagnolo lascerà la Ferrari al termine della stagione, ma non è ancora dato sapersi quale sarà la sua prossima destinazione.

Nella ultime settimane, il figlio d’arte madrileno è stato corteggiato in maniera insistente dalla Williams, col team di Grove intenzionato a fare di lui la punta di diamante di un progetto che mira a riportare la squadra britannica ai vertici del Circus.

Sainz, da canto suo, ha ammesso la trattativa in corso e si è detto interessato all’offerta ricevuta. Tuttavia, ad oggi, non è giunto alcun annuncio ufficiale. E forse c’è un preciso motivo se la fumata bianca deve ancora arrivare…

Dalla Spagna sicuri, Sainz andrà alla Red Bull: i dettagli della clamorosa indiscrezione

In questo senso un’indiscrezione proveniente dalla Spagna riferisce che Sainz avrebbe deciso di prendersi un po’ di tempo prima di legarsi eventualmente alla Williams. Il fatto è che per lui si sarebbe riaperta la prestigiosa pista che porta a Milton Keynes per un sedile alla Red Bull. Uno scenario clamoroso, semplicemente impensabile fino a qualche giorno fa.

L’opzione Red Bull, per la verità, era stata un’opzione caldissima per il futuro di Sainz fino a qualche settimana fa. Poi, però, la compagine campione in carica ha ufficializzato il rinnovo di Sergio Perez fino al 2026 e, ovviamente, non se n’è fatto più nulla. Oggi, però, secondo i colleghi di ‘El Nacional’, la situazione è diversa: i vertici della Red Bull non sarebbero contenti del rendimento offerto dal messicano negli ultimi tempi e starebbero valutando di licenziarlo qualora Checo dovesse continuare a deludere.

Insomma, alla vigilia dell’undicesimo appuntamento del Mondiale in Austria, a Spielberg, proprio sul circuito di casa della Red Bull, nel paddock di Formula 1 c’è grande fermento e chissà che il weekend non possa regalarci qualche conferma o smentita della presunta vicenda di mercato.

Staremo a vedere. Intanto, lo ricordiamo, sulle tracce di Sainz ci sono anche l’Alpine, che vede nell’iberico un sostituto autorevole del partente Esteban Ocon, e l’Audi, squadra che entrerà in Formula 1 nel 2026 e che nel frattempo potrebbe garantirgli un posto alla Sauber (Stake F1).