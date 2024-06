Messaggio di Bagnaia a Marquez: inizia la guerra in Ducati

Si accende la possibile rivalità in Ducati. Arriva il messaggio di Pecco Bagnaia al suo nuovo compagno di scuderia

Nonostante il motomondiale 2024 sia ancora in pieno svolgimento e ricco di possibili colpi di scena per l’assegnazione del titolo piloti, si continua a parlare in maniera affascinante di ciò che succederà in MotoGP nella stagione prossima. Cambiamenti, rivoluzioni e novità che senza dubbio stanno facendo già chiacchierare e discutere per diversi motivi.

In primis per la scelta effettuata da Ducati e dal manager Gigi Dall’Igna: ovvero la promozione di Marc Marquez come pilota del team ufficiale, dopo l’esperienza finora molto positiva nel Gresini Racing. Lo spagnolo aveva dato l’ok a rilanciarsi dopo un periodo negativo alla Honda, accettando anche una scuderia satellite. Ma nel 2025 sarà il momento di fare nuovamente sul serio.

Marquez, un po’ a sorpresa, è stato scelto superando la concorrenza di due rivali come Jorge Martin, attualmente pilota Pramac ed in futuro legato ad Aprilia, e come Enea Bastianini. Sarà proprio il centauro di Rimini a lasciare spazio al catalano, in un avvicendamento che non ha fatto felici proprio tutti.

Marquez in Ducati, il benvenuto di Pecco Bagnaia non è dei migliori

Nel 2025 dunque Marc Marquez condividerà il team e la tipologia di moto con Pecco Bagnaia, l’attuale campione del mondo in carica. L’idea di Dall’Igna è stata quella di creare un dualismo vincente, con un pilota esperto e voglioso di tornare a vincere affiancato da uno dei più brillanti del momento. Eppure l’idillio tanto sperato ad oggi appare lontano e delicato.

In alcune recenti dichiarazioni rilasciate alla ‘Gazzetta dello Sport’, Bagnaia non le ha mandate a dire, lanciando una sorta di guanto di sfida a Marquez: “Sono sicuro che ora qualcuno dirà che con l’arrivo del team ufficiale, io e Marc saremo alla pari, ma sia lui che Jorge Martin, già quest’anno nelle loro squadre, non hanno meno di noi. La nostra moto vince con tutti i piloti grazie al mio lavoro di sviluppo“.

Bagnaia ci ha tenuto a mettere in chiaro le cose. La rivalità con Marquez continuerà anche da compagni di scuderia, con il centauro torinese che non ha intenzione di sentirsi inferiore, ammettendo di essere protagonista principale dello sviluppo della Desmosedici vincente. Un benvenuto particolare per Marquez, e pensare che Dall’Igna aveva chiesto cordialità e rispetto dopo l’ufficialità della promozione dello spagnolo. Bagnaia invece, da molti indicato come il nuovo Valentino Rossi, non farà sconti e punterà a mantenere la sua leadership.